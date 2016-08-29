"شرطة رأس الخيمة": ضبط عصابة متخصصة بتزييف البطاقات الائتمانية

تمكّن رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية في قسم الجرائم المنظمة بشرطة رأس الخيمة من ضبط عصابة من جنسية دولة آسيوية، متخصصة في جرائم تزييف واستنساخ البطاقات الائتمانية واستخدام بياناتها المسروقة في بطاقات صحيحة لشراء مصوغات ذهبية وبيعها بسعر أقل مقابل الحصول على الأموال.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، العقيد عبد الله منخس، إن قسم الجرائم المنظمة تلقى معلومات تفيد بوجود عصابة من جنسية دولة آسيوية تستخدم بطاقات ائتمانية مزيفة في المحلّات التجارية.

وأضاف العقيد عبد الله منخس أنه تم رصد تحرّكات أفراد العصابة ومتابعتهم أثناء المرور على محلات الذهب ومراقبة محاولة استخدام البطاقات داخل المحلات التجاريّة، مشيراً إلى أنه تم القاء القبض عليهم بداخل مقّر سكنهم بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه تم تفتيش منزلهم والعثور على الأجهزة والمعدات الخاصة التي تستخدم في عمليات التزييف والنسخ وطباعة البطاقات، كما تم العثور على البطاقات المنسوخة بحوزتهم والتي قاموا باستخدامها في المحلّات التجارية.

وأشار إلى أنه يجب على أفراد الجمهور من حاملي بطاقات الائتمان وأصحاب المحلات التجارية حماية أنفسهم من الوقوع في فخ المحتالين والاتصال بالبنك فور اكتشافهم أي عملية سحب مشتبه فيها وايقاف المعاملة فوراً وإبلاغ الجهات الأمنية في حال اشتباههم بأي معاملة سحب غير صحيحة أو أي معلومات تتوفر لديهم عن عصابات إجرامية لتعزيز دور الشرطة والمجتمع.