«الإمارات للمزادات» تحصد درع التميّز

حصلت «الإمارات للمزادات»، على جائزة أفضل تطبيق إلكتروني في مجال الخدمات، من «أكاديمية جوائز التميّز»، خلال الحفل الذي أقيم أخيراً في فندق البستان روتانا بدبي.

وتسلّم المدير التنفيذي لـ«الإمارات للمزادات»، عبدالله مطر المناعي، درع الجائزة من رئيس ومؤسس مكتب سلمان للاستشارات القانونية، المحامي محمد سلمان، بحضور رئيس أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، بيار مكرزل. وقال عبدالله مطر المناعي: «إن تتويج (الإمارات للمزادات) بهذه الجائزة الرفيعة هو تقدير للخدمات التي نقدمها للمتعاملين والمزايدين وفق أفضل الممارسات العالمية، فمع التطور التقني المتزايد أخذت (الإمارات للمزادات) على عاتقها تقديم أفضل الخدمات المستندة إلى توظيف المفاهيم الحديثة والذكية بما يضمن للمزايدين الحصول على الخدمات على مدار الساعة بإجراءات سهلة وبكفاءة عالية». وأضاف المناعي: «يتضمن تطبيق (الإمارات للمزادات) مجموعة من الخدمات والمميزات المصممة وفق أحدث المعايير، ويحتوي على باقة متكاملة من الخدمات الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، التي تتيح للمزايدين اختيار المزايدة بما يتناسب مع توجهاتهم سواء لشراء واقتناء الأرقام المميزة للمركبات أو أرقام الهواتف المميزة، إضافة إلى المزاد العقاري الذي يتضمن الكثير من الشقق والفلل والمحال التجارية، وذلك بضغطة زر واحدة، ويتيح التطبيق أيضاً خدمة التنبيه للمزيدات المقبلة، وذلك بإرسال إشعار فور بدء المزاد».