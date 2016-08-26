حاكم عجمان يحضر أفراح الشامسي والسويدي

حضر صاحـــــب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبدالله حمد الشامسي، في قاعة الإمارات للضيافة في مدينة عجمان، بمناسبة زفاف نجله خميس إلى كريمة سيف صقر السويدي.

حضر المأدبة إلى جانب سموّهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، ومستشار صاحب السموّ حاكم عجمان لشؤون التعليم والأعمال الخيرية، سالم بن أحمد النعيمي، والمستشار في ديوان الحاكم عبدالله أمين الشرفا، ونائب مدير الديوان سالم سيف المطروشي، ومدير مكتب صاحب السموّ حاكم عجمان طارق بن غليطة، ومدير عام إدارة التشريفات والضيافة يوسف النعيمي، إلى جانب الوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمحلية والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السموّ حاكم عجمان التهاني لوالد العريس والعريس وآل الشامسي، وتلقي سموّه جانباً من التهاني من الحاضرين.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السموّ حاكم عجمان، وولي عهده، على مشاركتهما الكريمة، مقدرين لسموّهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهم وإخوانهم من المواطنين.. داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.