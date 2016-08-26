«سيدات أعمال الشارقة» يدعم مواهب رائدات الأعمال بتجارب بريطانية

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بعثة تجارية لوفد ضم نخبة من سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات إلى المملكة المتحدة. وهدفت البعثة إلى تعزيز التعاون التجاري المشترك مع سيدات الأعمال البريطانيات، بما يخدم توجه سيدات الأعمال الإماراتيات للانتقال بمشروعاتهن المحلية إلى مستويات أعلى من الاحتراف والتنافسية على المستوى العالمي.

ضم الوفد، الذي ترأسته نائب رئيس مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أميرة بن كرم، 16 عضواً من مجلس سيدات أعمال الشارقة، إلى جانب منتسبات من مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعدداً من السيدات المستفيدات من رعاية مؤسسة «نماء»، وممثلات عن المبادرات التي تهدف إلى إكساب المعرفة وتبادل الخبرات وتوسيع مجال الأعمال، فيما شملت زيارة البعثة التجارية العاصمة البريطانية لندن، ومدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز.

وقالت أميرة بن كرم: «يأتي تنظيمنا هذه البعثة التجارية بهدف تشجيع أعضاء المجلس بشكل خاص، وجميع السيدات اللاتي لديهن مشروعات حالية، أو ممن يرغبن في تأسيس مشروعاتهن الخاصة للمضي قدماً في مجال ريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه التعبير عن مدى حرصنا على توفير فرصة للأعضاء اللاتي لم يستطعن الانضمام إلى البعثة للمشاركة في البعثات التجارية المستقبلية، لتوسيع مشروعاتهن وتبادل خبراتهن المتنوّعة في مجال الأعمال».

وأضافت: «طورنا برنامجاً يسلط الضوء على نقاط رئيسة كالتميز واغتنام الفرص، ويشكل منبراً فريداً لتبادل مجموعة متنوّعة من الخبرات وتنمية مهارات ريادة الأعمال، وتنظيم المشروعات وتوسيع القدرات في إدارة الأعمال، وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الأخير المتعلق بالبعثة التجارية إلى المملكة المتحدة وبرنامجها، أن نسبة الرضا العام تجاوزت 93%، وهي نتائج مشرفة تحفزنا باستمرار على توفير البرامج الغنية بالخبرات التي تمثل مختلف القطاعات».