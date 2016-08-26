350 طالباً يستفيدون من معسكر مغامرات طلابية في «أقدر»

استفاد 350 طالباً من فعاليات معسكر مغامرات طلابية، الذي ينظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعاون والشراكة مع القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. يهدف المعسكر إلى تمكين الطلاب في مجال المهارات اللازمة لتنمية الوعي الوطني، وغرس حب الوطن وتعزيز الجوانب الشخصية الوطنية لديهم، من خلال فهم أدوارهم المستقبلية في خدمة أوطانهم والدفاع عنها.

وذكر المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، أن «معسكرات مغامرات طلابية في دورته الثالثة، تنفذ فعالياتها في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمنطقة الشهامة في أبوظبي، وفق مواصفات عالية، تضمن خروجها بالصورة المطلوبة، من خلال الدعم والإسناد من قبل العاملين في البرنامج والقوات المسلحة، حيث تم إعداد وتطوير برنامج للياقة البدنية للطلبة، وإكسابهم الصفات القيادية والمهارية، لتحفيزهم لاحقاً للانضمام إلى الخدمة الوطنية».

وأوضح أن «الفعالية تركز على مجموعة من الأنشطة الرياضية المحفزة، التي تتسم بروح المغامرة، ومحاضرات عن الوعي الوطني والمهارات الشخصية والصحة والسلامة والوقاية من الجريمة، وتقديم باقة من المناشط المهارية، وتنظيم زيارات ثقافية وتراثية، وأداء واجبات ومهام القيادة والتعرف إلى فنونها».