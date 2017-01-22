7 مكملات لأزياء المرأة الإماراتية

يحرص الاتحاد النسائي العام في العاصمة أبوظبي على إصدار كتيبات كل فترة، يتناول من خلالها تقاليد وعادات المجتمع الإماراتي، ومن ضمن تلك الإصدارات كتيب حمل عنوان «إطلالة إماراتية»، يتحدث عن الأزياء والحلي في تراث الإمارات، وجاء في مقدمة الكتيب أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كغيرها من الدول، حريصة على إحياء تراثها والحفاظ عليه عبر الأجيال، وقد اهتمت المرأة الإماراتية، حسب الكتيب، بلباسها جزءاً لا يتجزأ من ماضيها، واهتمت بأدق تفاصيله؛ إذ كانت تشتري قطع القماش من السوق، وتقوم بخياطة ملابسها بنفسها، وينقسم اللباس الإماراتي إلى لباس يومي ولباس للمناسبات، وما يفرق بينهما طبيعة الحياكة والتطريزات، فيما تجمع بينهما شروط الاحتشام التي تميز ملابس المرأة الإماراتية.

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