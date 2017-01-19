تمثل طاولات الطعام الطويلة أحدث صيحات عالم الأثاث حالياً، كما ظهر جلياً خلال فعاليات معرض الأثاث الدولي، الذي تحتضنه مدينة كولن حتى 22 من الشهر الجاري. وبفضل تلاشي الفوارق بين المطبخ وغرفة الطعام، تمثل طاولات الطعام الطويلة محور الحياة في المنزل حالياً، باعتبارها نقطة لالتقاء أفراد الأسرة، ليس فقط لتناول الطعام معاً، بل أيضاً لتجاذب أطراف الحديث.

وخطفت طاولات الطعام الحديثة أنظار زوار المعرض إليها، بطولها الذي يصل في بعض الموديلات إلى 3.60 أمتار، وقدرتها على استيعاب ما يصل إلى 10 أشخاص.

كما تمتاز طاولات الطعام الحديثة بتصاميمها المرنة؛ حيث يمكن تعديل ارتفاع بعض الموديلات، في حين يمكن زيادة طول موديلات أخرى، لاستيعاب المزيد من الأفراد. وتوفر موديلات أخرى وظائف عملية، كدرج لحفظ أدوات المائدة.