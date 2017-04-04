البيت الأبيض ينشر الصورة الرسمية الأولى لميلانيا ترامب.. والانتقادات تطالها

أصدر البيت الأبيض الأميركي أول صورة رسمية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وتظهر الصورة، التي التقطت في البيت الأبيض، عارضة الأزياء السابقة وهي ترتدي سترة سوداء وقد عقدت ذراعيها أمام نافذة.

كما تم نشر الصورة عبر تغريدة على حساب ميلانيا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يحمل اسم "فلوتس" اختصارا للقب السيدة الأولى للولايات المتحدة.

إلا أن آراء بعض المعلقين انتقدت إطلالة ميلانيا التي ظهرت وهي ترتدي خاتما من الألماس تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار ، حيث وصف البعض عبر تغريدات بثوها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعديلات التي أدخلت على الصورة بالفاشلة حيث ظهرت وكأنها رسم لميلانيا ترامب وليست صورة شخصية لها فيما، قال البعض الآخر أن ميلانيا ظهرت بمظهر شاب بالصورة بفضل التعديلات والتحسينات التي أدخلت على الصورة بحسب ما ورد في موقع "ذا صن".