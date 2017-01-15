صدمة لعشاق الشيكولاتة.. "النوتيلا" تسبب السرطان

كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، أكد شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، في وقت سابق عن نفس هذه الخطورة المحتملة لزيت النخيل، ولكنهما لم توصيا المستهلكين بالتوقف عن تناول زيت النخيل.

من جهتها قالت شركة "فيريرو" الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إن عدم استخدام زيت النخيل المكرر ستفقد شيكولاتة نوتيلا قابلية الفرد التي تميزها.

وقال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: "صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء. ستكون خطوة للوراء".



ولم تشر "فيريرو" إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا. كما قد يغير من مواصفاتها.

وتعتبر شوكولا نوتيلا إحدى أشهر العلامات التجارية الغذائية في إيطاليا، وكذلك الأكثر شعبية في وجبات الإفطار عند الأطفال.