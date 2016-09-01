محام فلسطيني يدخل موسوعة "غينيس" بسبب "لإخلاص في العمل"

أقيم في رام الله بالضفة الغربية امس، احتفال بتسجيل المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة ضمن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بصفته أقدم محام ممارس للمهنة منذ 1949 وحتى اليوم.



وعرض خلال الاحتفال الذي حضره المئات من بينهم وزراء في الحكومة الفلسطينية ومحامون ورجال أعمال فيلما وثائقيا عن مسيرة شحادة (91 عاما) وصورا بالأبيض والأسود له وهو يترافع أمام المحاكم.



وقال ممثل عن موسوعة غينيس في تسجيل مصور أذيع خلال الاحتفال "فحصنا وتأكدنا أن فؤاد شحادة هو أقدم محام لا يزال يمارس المهنة حتى الآن."



تلقى شحادة تعليمه في مدرسة سانت جورج بالقدس ليكمل بعد ذلك دراسته الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت. عاد شحادة إلى القدس للالتحاق بمعهد الحقوق وتخرج منه قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين.



وحصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في الثالث عشر من مارس آذار عام 1948.



وقال شحادة الذي لم يمنعه فقد بصره في إحدى عينيه عام 1978 إثر حادث سير وفقده البصر في العين الثانية بعد سنوات من الاستمرار في مواصلة عمله "كان والدي يرغب في أن أدرس الطب لكني اخترت دراسة الحقوق فانا تربيت في بيت كان يهتم بالأدب والتاريخ."



وأضاف خلال الاحتفال "إلى اليوم أذهب واجلس خلف المكتب وأدقق القضايا وأعطي التعليمات (للعاملين في مكتب المحاماة) بمنتهي الدقة لمتابعة القضايا."



ويحمل شحادة رخصة ممارسة المحاماة من نقابات المحامين الفلسطينية والأردنية والإسرائيلية.