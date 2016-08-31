200 واعدة يتدربن على «الريادة»

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وهو منصة لتحفيز رواد الأعمال بالإمارات الطامحين لخوض غمار دخول عالم الأعمال عدداً من ورش العمل للفتيات، وتشجيعهن على صقل مواهبهن الواعدة.

وحضر أكثر من 200 فتاة، تراوح أعمارهن ما بين 11 و18 عاماً الدورات التدريبية التي أقيمت بكل من مفوضية مرشدات الشارقة ومركز سجايا فتيات الشارقة، وألقاها عدد من الخبراء، وتنوعت الموضوعات بين ريادة الأعمال، والتخطيط لتأسيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعاية الإعلانية، والقيادة الفاعلة، وأفضل السبل للترويج لأفكار جديدة. وتصب تلك الموضوعات بشكل مباشر نحو تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، والاستعداد للمستقبل بكل ثقة وطمأنينة، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام.

تواصل أكدت المدير المساعد بمفوضية مرشدات الشارقة، شيخة عبدالعزيز الشامسي، أن التواصل مع الخبراء ينمي ويعزز مهارات الفتيات، ويساعدهن على صقل مواهبهن. وأضافت: «لعبت المحاضرات دوراً مهماً في تعريف الطالبات بفهم أعمق للمواهب التي يتمتعن بها، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس، وكان للمدربين دور كبير في توجيه الطالبات، ومناقشة أفكارهن، وآليات تحويلها من مجرد أفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق».

من جانبها، قالت مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال، نجلاء المدفع: «لدينا ثقة تامة بضرورة إعداد الفتيات للانخراط مستقبلاً في ريادة الأعمال، وأن يكن فاعلات في مجتمعاتهن، ولا شك أن تلك الدورات ستؤتي أكُلها، وسيكون من بين فتيات مفوضية مرشدات الشارقة وسجايا فتيات الشارقة من لديهن القدرة على خوض غمار تأسيس الأعمال في المستقبل، ويكن رائدات لأجيال مقبلة، ويمثلن قصص نجاح تستحق الإشادة محلياً وإقليمياً من قبل مجتمعاتهن أو قطاع الأعمال».

وألقى مدربو مركز شراع أكثر من ثماني محاضرات، قدموا خلالها خبراتهم للفتيات بهدف تشجيعهن ليصبحن رائدات أعمال في المستقبل. وقدم المحاضرون عدداً من النماذج الحقيقية لأشخاص تمكنوا من تطوير مهاراتهم وبدء أعمالهم، إضافة إلى التدريبات العملية، مع التركيز على تعزيز المهارات الشخصية والمهنية ليكُنّ إضافة كبيرة للمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وركزت المحاضرات على تعزيز مهارات تسويق الأفكار بشكل راق واحترافي، إضافة لمهارات القيادة والتفاوض بشكل فاعل.

من جانبها، أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير مركز سجايا فتيات الشارقة: «لقد بثت المحاضرات التي ألقاها المدربون الثقة في نفوس الفتيات، ما مكنهن من اكتشاف مواهبهن الفردية، إذ إن تلك المحاضرات تسهم في تعزيز مهارات الفتيات، وتجعلهن عضوات منتجات وفاعلات بالمجتمع. ومن الجوانب المضيئة الأخرى في تلك المحاضرات قدرة الفتيات على مشاركة المعارف والمعلومات القيمة التي اكتسبنها مع صديقاتهن أو عائلاتهن لخوض غمار التجربة مستقبلاً».

يذكر أن ورش العمل التي جرت بكل من مركز سجايا فتيات الشارقة ومفوضية مرشدات الشارقة تأتي في سياق مبادرات مركز شراع المتواصلة لردم الهوة بين المهارات الحالية وتلك المطلوبة للنجاح في سوق العمل، وتعزيز تنافسية الشباب والمؤسسات بالإمارات والمنطقة.