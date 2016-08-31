«المنتزه» يعيّد في أجواء مستوحاة من هاواي

يستعد «المنتزه»، الحديقة المائية والترفيهية في الشارقة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بمجموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والعائلية المستوحاة من جزيرة هاواي الاستوائية.

وحرصت إدارة «المنتزه» هذا العام على تقديم لون جديد من ألوان التسلية التي تشبه إلى حد كبير الفعاليات التي تقام في جزيرة هاواي، ليتم تقديمها في أجواء ترفيهية تناسب أذواق كل أفراد العائلة للاستمتاع بهذه المناسبة الخاصة. وتوفر هذه العروض الكرنفالية فرصة للزوار للاستمتاع بالنشاطات المائية، والتزين بأكاليل الزهور التي تشتهر بها هاواي، إضافة إلى الاستمتاع بالكثير من المأكولات المتنوعة التي لم يسبق لهم تذوقها من قبل.

وقال مدير عام «المنتزه» خالد القصير: «يمثل عيد الأضحى مناسبة خاصة جداً، تقضي خلالها العائلة وقتاً رائعاً، لذلك قررنا هذا العام أن نضفي على أجواء المنتزه بيئة استوائية في الحديقة المائية، لنشارك زوارنا من كل الأعمار والجنسيات هذه الأجواء الاحتفالية، التي نهدف من خلالها إلى جذب المزيد من الزوار إلى المنتزه خلال عطلة العيد ليستمتعوا بفعالياتنا ويقضوا أوقاتاً ممتعة تترك لهم ذكريات رائعة».

وأشار إلى أن هاواي تشتهر بشواطئها الجميلة المعروفة بأمواجها الضخمة والعالية، حيث تعد من أشهر الشواطئ في العالم لممارسة رياضة «السرف»، وهي رياضة مائية تعرف بركوب الأمواج أو الركمجة، لذلك ارتأت الإدارة إقامة فعاليات وأنشطة ترفيهية مستوحاة من هاواي ضمن بيئة شبيهة بأجواء هذه الجزيرة الساحرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وسيتسنى لزوار «المنتزه» الاستمتاع ببيئة فريدة مزينة بنخيل جوز الهند وأكشاك العشب والبالونات الملونة، في حين سيستقبلهم الموظفون وهم يرتدون الملابس الفاتحة الألوان والمزركشة، والتي تشتهر بها هاواي، كما سيكون في انتظارهم، فور وصولهم، شخصيات المنتزه سعيد وباز، للترحيب بهم واصطحابهم إلى داخل الحديقة.