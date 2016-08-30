مشهد هوليودي ينقذ زوجين فقدا في جزيرة نائية

أنقذت طائرة بحث أميركية رجل وزوجته كانا عالقين على جزيرة نائية في المحيط الهادئ لمدة أسبوع بعد أن رصدت كلمة النجدة "SOS" التي كتباها على الرمل، حسبما أفاد خفر السواحل .

وقال المصدر نفسه إن "المؤن بحوزتهما كانت محدودة من دون أن يكون لديهما معدات طوارئ".

وقال طاقم الطائرة إنه بعد رصد كلمة النجدة، تجاوب مع اشارات من أحد الأشخاص على الجزيرة كان يستخدم مصباح يد للفت الانتباه وذلك وفقا لموقع "rt".

وكان الزوجان أبحرا من وين ايلاند في ميكرونزيا في المركب البالغ طوله خمسة أمتار في 17 اغسطس وقد تم التبليغ عن اختفائهما نتيجة عدم بلوغهما جزيرة تاماتام في اليوم التالي كما كان مخططا.

وخلال عملية البحث التي استمرت أسبوعا كاملا قال خفر السواحل إنهم استعانوا بـ15 زورقا وطائرتين لتغطية منطقة تصل مساحتها إلى 43 ألف كيلومتر مربع تقريبا في المحيط.

ونقل زورق دورية الزوجين إلى جزيرة نوموين المرجانية الصغيرة.