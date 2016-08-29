«أبوظبي للسلامة» يحتفل بـ «يوم المرأة الإماراتية»

شارك مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أمس، في الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس.

وقال مدير عام المركز أبوظبي، الدكتور جابر عيضة الجابري، إن «احتفال المركز بهذا اليوم يأتي تقديراً وعرفاناً بدور المرأة الإماراتية، ومساهمتها الفاعلة في العمل، وتقديراً وتكريماً لما قدمته وتقدمه المرأة في دعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه، وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية بدورته الثانية، تحت شعار (المرأة والابتكار)».

وأضاف: «تمثل المرأة الإماراتية ثلثي القوى العاملة المواطنة في الدولة، ونحن بدورنا نسعى لتعزيز دور العنصر النسائي الوطني في مجال السلامة والصحة المهنية، سواءً من خلال بناء قدراتها كممارسة في هذا المجال، أو من خلال حماية جميع الكفاءات النسائية الإماراتية العاملة في أبوظبي بتوفير متطلبات إلزامية في نظام الإمارة، تستهدف المرأة العاملة بشكل خاص، لضمان تمكينها من أخذ مكانها في مسيرة العمل والبناء». وأكد الجابري أن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية يولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على صحة وسلامة المرأة في مكان العمل، من خلال ضمان حمايتها من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، نظراً لما لها من دور فعّال واستراتيجي في المؤسسات والقطاعات، ولمساعدتها على الإبداع والابتكار بأفضل الوسائل الممكنة. وقام المركز بتأهيل ما يقارب 30% من الموظفات العاملات في هذا المجال من مدققات وممارسات ومستشارات ومتخصصات في مجالات السلامة والصحة المهنية من خلال ورش العمل التدريبية المقدمة من قبل المركز، والبرامج الأكاديمية المطروحة من قبل الجامعات والكليات.