محرك طائرة أميركية "يتفكك" يثير الهلع بين الركاب

أصيب ركاب طائرة أميركية بحالة من الهلع والرعب، بعدما اكتشفوا أن قطعا من محرك الطائرة بدأت بالتفكك والسقوط بحسب ما ورد في موقع "سكاي نيوز".

وشاهد الركاب من نوافذ الطائرة قطعا من المحرك تسقط ما أثار حالة من الهلع فيما طلب منهم على الفور استخدام أقنعة الأوكسجين.

وقام قائد الطائرة بتحويل مسار الرحلة إلى بينساكولا، بعدما كانت متجهة إلى أورلاندو من نيو أورليانز، وهبطت دون وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم طيران "ساوثويست"، إن الرحلة التي تحمل على متنها 99 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، شهدت "مشكلة ميكانيكية في المحرك رقم واحد".

وأضافت شركة الطيران أن الطائرة لا تزال خارج الخدمة، وجاري العمل على إصلاحها، وأن الشركة تعمل على إيصال الركاب إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن.