لماذا قرر رئيس زيمبابوي اعتقال بعثة أولمبياد بلاده؟

أصدر رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، قراراً بالقبض على البعثة الممثلة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جنيرو، واختتمت يوم 21 أغسطس.

وأكدت صحف محلية في زيمبابوي بحسب مانشره موقع "العربية" أن موغابي طلب من أوغيستين شيشوري، وزير الداخلية الزيمبابوي، القبض على البعثة لحظة وصولها مطار هراري والتي تتضمن 31 لاعبا مثلوا البلاد في الأولمبياد، وجاء قرار رئيس زيمبابوي بعد فشل البعثة في تحقيق أي ميدالية في ريو دي جنيرو.

وقال موغابي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام في زيمبابوي، إن بعثة بلاده تستحق الحبس.