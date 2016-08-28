موزة العتيبة: الإمارات نموذج يحتذى في دعم المرأة

قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤسس مجموعة العتيبة إنماء، موزة سعيد بن أحمد العتيبة، إن «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، يعكس إيمان وتقدير القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية»، مشيرة إلى أن «المناسبة المهمة تذكرنا بحكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نهضة دولة الإمارات منذ تأسيسها، ودعم المرأة الإماراتية».

وتوجهت بالتهنئة إلى سموّ الشيخة فاطمة بن مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي لم يكن لولا جهودها المباركة والمتواصلة.

وأشادت بالمساندة التي تتلقاها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات من القيادة الرشيدة، والحرص على تعزيز مكانة المرأة في مختلف المراتب والمناصب.

وأوضحت أنه «منذ قيام اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، ركزت القيادة الرشيدة على النهوض بواقع المرأة لكي تقوم بدورها المنوط بها في خدمة قضايا وأمن الوطن، من خلال رعاية أسرتها، وتربية أبناء مخلصين للوطن ونهضته».

وأكدت على نجاح المرأة الإماراتية ووجودها في مختلف المناصب والمهام، خصوصاً مع وجود نماذج نسائية ناجحة وبارزة تمثل القدوة الحسنة للمواطنات، وتشجعهن لمزيد من العطاء والإبداع والتميز، وتقدمت بالتهنئة إلى نساء الإمارات لبذلهن مجهوداً في إثبات جدارتهن وقدرتهن.

ولفتت إلى أن «المراة الإماراتية لاتزال تواصل طموحها وتحقيق أهدافها، من أجل الارتقاء بمكانتها، وأن تلعب دوراً أكبر في مسيرة الوطن».

وأكدت أن «الإمارات نموذج يحتذى به في مجال دعم المرأة، وذلك في ضوء الدعم المستمر الذي توفره القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للمرأة، وفتح المجال أمامها للإبداع والابتكار».