أحمد العامري: نمد جسور التواصل مع العالم

اختارت هيئة الشارقة للكتاب، المملكة المتحدة، ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وجاء هذا الاختيار في إطار احتفالات عام الثقافة الإماراتية - البريطانية 2017 التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني. وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري: «يأتي اختيارنا للمملكة المتحدة، تجسيداً لعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة المتحدة، القائمة على أسس راسخة من التعاون المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات».

وأكد العامري أن هيئة الشارقة للكتاب تحرص على تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الثقافات، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.