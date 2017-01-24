«مسيرة شعب» تتصدَّر مزاد كريستيز المرتقب بدبي

تتصدر مزاد كريستيز المقبل في دبي اللوحة العملاقة «مسيرة شعب»، التي يبلغ طولها ستة أمتار للفنان التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموط (1930 – 2006)، والتي ترصد تاريخ الشعب الفلسطيني ومأساته، كما ترصد جانباً من حياته وتجاربه الشخصية. ورسم إسماعيل شموط، أحد رموز الفن الحديث في المنطقة العربية وأحد أبرز الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لوحته «مسيرة شعب» في عام 1980، وعكف على رسمها ليل نهار طوال أكثر من ستة أشهر في العام المذكور. وتتوافق آراء النقاد على أن شموط من أصدق المعبّرين عن مأساة الفلسطينيين وآلامهم، ويرى كثيرون منهم أن لوحة «مسيرة شعب» هي أهمّ أعماله على الإطلاق. وهذه اللوحة مأخوذة مباشرة من عهدة عائلته ولم تُعرض في مزاد من قبل. وعُرضت اللوحة الاستثنائية للمرة الأولى في عام 1981 في «دار الكرامة» بالعاصمة اللبنانية، ثم انتقلت لاحقاً إلى دمشق وماليزيا والكويت، ثم عُرضت في «المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة»، وفي أبوظبي، قبل أن تحطّ الرحال في رام الله، ومع بداية اجتياح إسرائيل للمدينة في عام 2002 أُخفيت وطُويت هذه اللوحة في كيس مخدة من جانب مدير المتحف ولم تُعرض علانية منذ ذلك الحين.