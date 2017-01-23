التراث الإماراتي إلى مهرجان «الجنادرية»

تُشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ31 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، الذي يقام في الرياض بالسعودية، خلال الفترة من 1 - 17 فبراير المقبل، بجناح تشرف عليه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة. وتأتي مشاركة الهيئة للمرة الرابعة عبر جناح مصمّم من العمارة الطينية التقليدية، يمتد على مساحة 4800 متر مربع.

وقال مدير عام الهيئة، سيف سعيد غباش: «تعكس مشاركتنا في المهرجان عمق العلاقات الثقافية والتاريخية التراثية المميزة بين دولة الإمارات والسعودية، خصوصاً أن السياحة في الإمارات تنفرد بميزة كونها تتوافق مع العادات والتقاليد الخليجية، بجانب قربها من المملكة، مع وجود خيارات متعددة للسياحة».