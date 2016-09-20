أنجلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت

طلبت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي الطلاق من زوجها براد بيت، بعد علاقة استمرت 12 عاماً، تكللت قبل عامين بالزواج، ذلك حسب مانشره موقع العربية.

وذكر الموقع أن أنجلينا جولي طلبت من القاضي الاحتفاظ بحضانة أطفالهما الستة مع السماح لبراد بيت بزيارتهم، وهي لا تطالب بنفقة.

وقد بينت وثائق طلب الطلاق المقدم من أنجيلينا جولي أن هذا الانفصال مؤرخ في 15 سبتمبر 2016.

وكان براد بيت وأنجيلينا جولي تشاركا بطولة فيلم "مستر اند مسز سميث" سنة 2005.

وبعد تصوير هذا العمل، تطلق الممثل الأميركي من الممثلة جنيفر انيستون التي تزوج بها سنة 2000، ليتشارك بعدها حياته مع أنجيلينا.