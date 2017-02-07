أرخص الوجهات السياحية لعام 2017

يقدِم العديد من الأشخاص على التخطيط للسفر لقضاء عطلتهم المقبلة، لكن ما يمنعهم من ذلك هو التكاليف الباهظة للرحلة. لا داعي للقلق حول ذلك، إذ يوجد الكثير من المناطق السياحية حول العالم تناسب ميزانيتك، واقترح خبراء السفر في «هوليداي مي» قائمة لأرخص الوجهات السياحية لعام 2017:

• تايلاند: يمكنك الاستمتاع بالمعالم والمناظر الجميلة، وأنت تتنقل من العاصمة التايلاندية بانكوك، المدينة الصاخبة، إلى ساحل بوكت وإلى الحضارة القديمة والراسخة في شيانغ ماي. وأفضل وقت لزيارة تايلاند لأصحاب الميزانية البسيطة، هو من يوليو إلى أكتوبر.

• نيبال: تعتبر نيبال، هذه الدولة الرائعة المحاطة بالجبال الثلجية، من أهم الوجهات لمحبي المغامرة والمناظر الطبيعية بميزانية بسيطة، إذ تضم نيبال أعلى ثماني قمم من أصل 10 حول العالم، وأفضل وقت لزيارة نيبال بالنسبة لأصحاب الميزانية البسيطة، من يونيو إلى سبتمبر.

• إندونيسيا: تعد إندونيسيا عبارة عن أرخبيل، يضم 17 ألف جزيرة تمتد على مساحة 5200 كيلومتر، يعيش فيها نحو 246 مليون نسمة، ويتكلمون أكثر من 300 لغة.

وتشتهر إندونيسيا بتراثها الثقافي الغني وبشواطئها الرملية البيضاء، إلى جانب غاباتها الخضراء. وأفضل وقت لزيارة إندونيسيا لأصحاب الميزانية البسيطة من أكتوبر إلى أبريل.

• فيتنام: على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبيتها، إلا أن فيتنام لاتزال من الوجهات السياحية المنخفضة التكاليف، حيث توجد الكهوف الغامضة وحقول الأرز والأشكال الصخرية الرائعة والأسواق المحلية النابضة بالحياة، وهذه كلها أسباب تجعلك ترغب في زيارة فيتنام. وأفضل وقت لزيارة فيتنام لأصحاب الميزانية البسيطة من أبريل إلى يونيو أو من سبتمبر إلى نوفمبر.

• مصر: تأسرك مصر، المليئة بالثقافة التاريخية والشاهدة على أشهر حضارة قديمة، بطبيعتها الأخاذة وبسحرها الغامض، سواء كانت هذه زيارتك الأولى لها أو كنت من عشاقها. وأفضل توقيت لزيارة مصر لأصحاب الميزانية البسيطة من مايو إلى سبتمبر.