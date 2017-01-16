«أبوظبي الإسلامي» يطرح شهادات استثمار محمية رأس المال

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، شهادات استثمار مُهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تمكين المتعاملين من الاستثمار في محفظة أسهم لعدد من كبرى الشركات العاملة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والاتصالات.

وأفاد المصرف، في بيان له أمس، بأن شهادات الاستثمار الجديدة تستحق بعد 12 شهراً، وتوفر حماية بنسبة 100% لرأس المال عند الاستحقاق، ما يحدّ من المخاطر إلى أدنى درجة ممكنة.

وأضاف أنه يمكن للمتعاملين الاكتتاب في الشهادات حالياً لغاية 22 يناير الجاري، علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار هو 30 ألف دولار.

وقال الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات في «أبوظبي الإسلامي»، ظافر لقمان، «لمسنا خلال العام الماضي إقبالاً متزايداً على شهادات الاستثمار المهيكلة في الأسهم، نظراً لأنها تتيح للمتعاملين الاستثمار في القطاعات المزدهرة، وتوفر لهم حماية بنسبة 100% لرأس المال».

ووفقاً للمصرف، فقد حققت الشهادات الثلاث محمية رأس المال السابقة عائدات استثمارية بنسبة 4.2% و4.8% و6.2% على التوالي.

وتتيح شهادات الاستثمار الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لشهادات الاستثمار المهيكلة في الأسهم التي كان المصرف أطلقها في أكتوبر 2016، للمستثمرين، فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم مجموعة من كبرى العلامات التجارية، بما فيها شركات «أليرجان»، و«سيرنر»، و«ميرك آند كو»، و«كيه دي دي آي»، و«فيليبس».