سعياً من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لترسيخ مبدأ الالتزام التجاري والوعي بقوانين ممارسة الأعمال في إمارة دبي، وحث التجار على الالتزام بها، ومن منطلق إسعاد التجار، نحرص دائماً على تقديم خدمات ومبادرات نوعية ومميزة، تحقق منافع تخدم إمارة دبي، وتعزز الاقتصاد المحلي.

التزام المنشآت التجارية وزيادة وعيها يعودان بالنفع والفائدة على المستهلك والمجتمع».

ومن خلال عملنا اليومي، فإن الإحصاءات التي يعدها القطاع تشير إلى وجود انخفاض كبير في عدد المخالفات على المنشآت التجارية التابعة للمجموعات التجارية المشاركة في مشروع «المفتش الذاتي»، حيث أصبحت المحال التجارية ملتزمة وملمة بالقوانين، وتقوم بتصحيح أوضاعها بنفسها، وبالتالي يتم استيفاؤها من قبل مفتش الدائرة، وهو مؤشر جيد لما يمكن اعتباره نجاحاً للمشروع.

فقد كشفت إحصاءات الربع الرابع من العام الماضي وجود انخفاض بنسبة 75% في المخالفات المحررة على المنشآت التجارية، على الرغم من أن الزيارات التفتيشية كمجمل ارتفعت بواقع 19%، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، وهو دليل على مدى وعي التجار بالقوانين والاشتراطات، كما أنه دليل على نجاح مبادرة المفتش الذاتي، التي تهدف إلى زيادة الوعي والالتزام التجاري من خلال تدريب وتأهيل الموظفين التابعين للمجموعات التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال في إمارة دبي.

إن التزام المنشآت التجارية وزيادة وعيها يعودان بالنفع والفائدة على المستهلك والمجتمع، ويعززان الاقتصاد ومناخ الأعمال في الإمارة، حيث إن المخالفات المتكررة تؤذي المنشآت التجارية في المقام الأول، ومن الأفضل استبدال المبالغ التي تدفع في الغرامات والمخالفات التجارية وإعادة استثمارها في ما يخدم المستهلك والمجتمع، ويحقق المنفعة للجميع.

نحن في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نسعى دائماً إلى توعية التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، كما نسعى الى إيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين حقوق المستهلك واحتياجات التجار.

فدائرة التنمية الاقتصادية في دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الرفاهية والسعادة والازدهار الاقتصادي لسكان إمارة دبي، وتهدف إلى إيجاد مناخ يدعم بيئة الأعمال، ويزيد من وعي المستهلكين.

مدير إدارة الرقابة التجارية