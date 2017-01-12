استرداد مبلغ وثيقة التأمين

للمؤمَّن له أن ينهي أحكام وثيقة التأمين بإشعار كتابي يرسل إلى الشركة، سواء بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل، وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء.

وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمَّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة، بشرط ألا تكون هناك أي تعويضات دفعت للمؤمَّن له، أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة.

• سؤال و جواب

■ متى تكون المركبة في حالة الخسارة الكلية؟

■■ إذا ثبت أن تكاليف التصليح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة المتفق عليها، بين المؤمَّن له والشركة عند توقيع العقد، هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف بعد خصم نسبة استهلاك، على ألا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للمركبة وتُراعى كسور السنة.

وتعد نسب الاستهلاك هي قانون الوثيقة الموحدة للمركبات، ويجب على جميع الشركات الالتزام بها، وإن كان عقد التأمين مخالفاً للوثيقة الموحدة يبطل العقد ويسري القانون عليه.