الكوادر الوطنية تكرّس أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران

أكدت شركة ستراتا للتصنيع، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، أن الكوادر الوطنية العاملة لديها، وفي غيرها من شركات صناعة الطيران التابعة لشركة المبادلة للتنمية «مبادلة»، تسهم في تكريس موقع مدينة العين وإمارة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لصناعة الطيران.

واحتفلت الشركة، المملوكة بالكامل لـ«مبادلة»، أخيراً، بتخرج 105 مواطنين ومواطنات في «برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات»، الذين التحقوا بالعمل في الشركة، لترتفع بذلك نسبة التوطين فيها إلى 51%. وأضافت الشركة أن أكثر من 300 مواطن ومواطنة خضعوا لبرنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات منذ إطلاقه في عام 2010، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، وتدربوا على آليات تصنيع وتجميع أجزاء هياكل الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء، إن «ستراتا» تأسست لتسهم في تنفيذ رؤية القيادة الهادفة إلى بناء اقتصاد إماراتي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن الشركة استطاعت تكريس موقعها مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة المضافة العالمية في قطاع صناعة الطيران على مستوى العالم، كما لعبت الكوادر الوطنية دوراً محورياً في تعزيز ثقة كبرى شركات صناعة الطائرات في العالم، مثل «بوينغ» و«إيرباص»، بـ«ستراتا»، باعتبارها شريكاً موثوقاً وقادراً على المنافسة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم المتفق عليها مع هذه الشركات.