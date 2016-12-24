«الاتحاد للطيران» تتعاون مع «يوني واي» لتعزيز السياحة الصينية في المغرب

أعلنت «الاتحاد للطيران» تنظيم حملة «1000 زائر صيني إلى المغرب بين فبراير ويونيو 2017»، وذلك بالتعاون مع شركة «بكين يوغو ورلد إنترناشيونال ترافل سيرفيس» المحدودة (يوني واي)، المتخصصة في السياحة المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت الشركة، في بيان، أنها تتعاون كذلك مع هيئة السياحة المغربية، لدعم المبادرة الطموحة المتمثلة في استقطاب 100 ألف زائر صيني سنوياً إلى المغرب بحلول عام 2018، مدعومةً بسياسة إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب، التي بدأ العمل بها في الأول من يونيو 2016.

وأشار نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية بـ«الاتحاد للطيران»، دانيال بارانجر، إلى الزيادة الملحوظة على الطلب، والاهتمام الكبير من السائحين الصينيين بزيارة المغرب، مرجعاً ذلك إلى قرار الإعفاء من التأشيرة، الذي منحته الحكومة المغربية للمواطنين الصينيين.

وتُشغل «الاتحاد للطيران» رحلات يومية منتظمة بين أبوظبي والدار البيضاء، إلى جانب خدمة رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والرباط. ومن شأن الرحلات المباشرة من دون توقف بين الصين وأبوظبي، أن توفر للسائحين الصينيين من بكين، وشنغهاي، وتشنغدو، وهونغ كونغ، إمكانيات ربط مريحة ومناسبة في مركز العمليات التشغيلية للشركة في أبوظبي، إلى وجهتهم النهائية في المغرب. وتابع بارانجر: «منحت حكومة دولة الإمارات كذلك تأشيرة عند الوصول للمواطنين الصينيين، اعتباراً من الأول من نوفمبر الماضي، ما يجعل من أبوظبي محطة توقف مثالية بالنسبة للزائرين قبل عبورهم إلى المغرب، وبإمكان السائحين الصينيين قضاء بضعة أيام للاستمتاع بمناطق الجذب في أبوظبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «يوني واي»، هي زينبين: «شهدت الأعوام الأخيرة تزايداً ملحوظا في أعداد المسافرين الصينيين لأغراض الترفيه إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حركة السفر لأغراض الأعمال والعمالة».

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم المكتب الوطني المغربي للسياحة، ربيعة تلهيمات: «نسعى إلى تحقيق الهدف المتمثل في استقطاب 100 ألف زائر صيني كل عام، بحلول عام 2018، ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة تعزيز أواصر التعاون مع (الاتحاد للطيران)، لخدمة سوق السياحة الصينية بشكل أكبر».