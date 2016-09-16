إطلاق "آي فون7 وآي فون 7 بلس" في الدولة اعتباراً من يوم غد

أعلنت "اتصالات" عن إطلاق "آي فون7 و "آي فون 7 بلس" في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً بتاريخ 17 سبتمبر، لتوفر بذلك الإصدارين الأحدث والأكثر تطوراً على الإطلاق من هواتف "iPhone" بالتزامن مع إطلاقهما العالمي في خطوة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، وسيتمكن العملاء من اقتناء الأجهزة الجديدة من خلال باقات بأقساط شهرية مريحة تبدأ من 115 درهم لدى كافة مراكز أعمال ومنافذ بيع "اتصالات" في الدولة.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن عملاء "اتصالات" بنظام الفاتورة الذين يقومون باقتناء هاتفي "آي فون" و "آي فون 7 بلس" بموجب عقود تمتد لـ 18 و24 شهراً الانضمام إلى برنامج "آيفون مدى الحياة" (iPhone for life) من "اتصالات" والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ليحظوا بفرصة استبدال هواتفهم "iPhone" بالطراز الأحدث دون مقابل بعد مرور 12 شهراً على مدة العقد.

واعتباراً من 10 أكتوبر، سيحظى أيضاً أصحاب هواتــــف "آي فون 6 إس وآي فون6 إس بلس" المرتبطين بعقــود تمتــــد لـ 18 و24 شهراً بالفرصة لاستبدال هواتفهم بالإصدار الجديد "iPhone 7" عبر برنامج "آيفون مدى الحياة" في حال مرور 12 شهراً على عقود هواتفهم الحالية ودون الحاجة إلى إكمال فترة تلك العقود.

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: " نحن في اتصالات نسعى دائماً إلى تقديم أحدث إصدارات الهواتف الذكية من أبرز العلامات التجارية العالمية لعملائنا في الإمارات، ومن خلال طرح "آي فون7 و "آي فون 7 بلس" بشكل متزامن مع الأسواق العالمية، نؤكد لعملائنا ريادتنا لسوق الهواتف الذكية في المنطقة وحرصنا على تمكينهم من مواكبة أحدث الابتكارات التقنية المتوفرة في العالم. وفي إطار استراتيجيتنا للتركيز على الابتكار في تقديم عروض متميزة تتيح للعملاء اقتناء أجهزة ذكية ومتطورة وتمنحهم في نفس الوقت المزيد من القيمة، نمكن عملاءنا اليوم من الحصول على الهاتفين الجديدين مع الاستفادة من قيمة مضافة كبيرة ونوعية تتمثل في إمكانية الانضمام إلى برنامج آي فون مدى الحياة الذي تطلقه اتصالات في مبادرة هي الأولى نوعها في الدولة وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط لتمكين العملاء من استبدال هواتفهم آي فون بالإصدار الجديد كل عام دون مقابل".

ومن أهم ما يتميز به هاتفآي فون iالجديد هو مقاومته للغبار والماء، كما انه مزود بمعالج "فيوجين" A10 الذي يعد الأقوى بين تلك المســـــــــــــــــــــتخدمة في الهواتف الذكي الأخرى، ويضمن تحقيق التوازن بين الأداء العــــــــــالي والاستهلاك الأقل لعمر البطــــــــــــارية. يضاف الى ذلك نظام ســــــــــــــــــماعات ســـــتــيريو متطورة. كما زُود"آي فون7 و "آي فون 7 بلس" بكاميرا متطورة تتمتع بنظام التثبيت البصري للصور، وعدسة سداسية العناصر لتحسين التقاط صور وفيديوهات بجودة أفضل حتى في الإضاءة الخافتة. ومع ميزات جديدة ومتطورة مثل التقاط الصور بمجموعة ألوان كبيرة، وLive Photos تجعل الصور أكثر حيوية وروعة. وتعمل الهواتف الجديدة بنظام "iOS 10" الذي يعتبر نظام التشغيل المتحرك الأكثر تطوراً في العالم.

ويتوفر هاتفا "آي فون7 و "آي فون 7 بلس" لدى كافة مراكز "اتصالات" بكافة السعات وبألوان الأسود، والأسود اللامع "جت بلاك"، والذهبي الوردي، والذهبي والفضي. كما ستقوم "اتصالات" بإيصال الهواتف الجديدة دون رسوم في حال طلب الهواتف عبر الإنترنت من خلال الموقع www.etisalat.ae/iPhone7.

وسيتاح للعملاء الاستفادة من العرض المقدم من "اتصالات" على هواتف "آي فون7 و "آي فون 7 بلس" بالشكل الأمثل بفضل شبكة "اتصالات" للجيل الرابع 4G/LTE، والتي تعتبر الأسرع والأوسع في الدولة حيث توفر سرعات اتصال عالية تصل إلى 450 ميجابت في الثانية وتغطي 95% من المناطق المأهولة بالسكان.