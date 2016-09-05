"دبي باركس آند ريزورتس" تعلن أسعار تذاكر الدخول اليومية

أعلن منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"، الذي سيكون أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط عند افتتاحه في 31 أكتوبر، اليوم عن أسعار تذاكر الدخول اليومية الخاصة بالمنتزهات الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية.

وستتراوح أسعار التذاكر التي يتم شراؤها مسبقاً بين 240-330 درهماً لتذكرة اليوم الواحد المخصصة لدخول منتزه ترفيهي واحد، وبين 480 درهماً و890 درهماً للتذكرة متعددة الأيام لدخول أكثر من منتزه .

وتشتمل هذه الوجهة الترفيهية الفريدة على ثلاثة منتزهات وهي: "بوليوود باركس دبي"، "موشنجيت دبي" و"ليجولاند دبي" إضافة لمنتزه الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك". وسوف يستمتع الزوار بما يقارب 100 لعبة ووجهة مذهلة وتجارب ترفيهية مثيرة عند افتتاح المنتجع الواقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من "نخلة جبل علي" فى دبي.

ويرتبط المنتجع بالكامل عبر مجّمع "ريفرلاند دبي" الفريد والمتكامل، الذي يحتضن أكثر من 50 متجراً ومطعماً ومجموعة متنوعة من وسائل الترفيه المجانية والممتدة على الواجهة المائية، فضلاً عن فندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي.

سوف يتم الإعلان قريباً عن موعد بدء بيع التذاكر اليومية على الموقع الإلكتروني

وقال الرئيسي التنفيذي لشركة "دبي باركس آند رزورتس" رائد كاجور النعيمي : "بالنسبة للعديد من ضيوفنا سوف تكون التذاكر السنوية الخيار الأفضل للإستمتاع بأقصى قدر من المتعة والإثارة على مدار العام، وذلك نظراً لوجود ما يقارب 100 لعبة ووجهة مذهلة في المنتزهات الترفيهية الثلات ومنتزه الألعاب المائية، الأمر الذي سوف يتطلب عدة أيام للإستمتاع بها و تجربتها جميعاً".

وأضاف :"إن زيارة كل منتزه ترفيهي على حدى سوف تكلف الزائر ما يقارب 1150 درهماً، بينما شراء التذكرة السنوية لجميع المنتزهات ستكلفه 2495 درهماّ تمنح الزوار خصم 15% على الطعام والشراب، والبضائع والتذاكر اليومية للأصدقاء والعائلات والعروض الأخرى ذات التذاكر المنفصلة. لذا نتوقع أن نرى إقبالاً كبيراُ على التذاكر السنوية خاصة من قبل سكان دولة الإمارات العربية".

هذا وستقدم "دبي باركس آند ريزورتس" تذاكر يومية خاصة بكبار الزوار، بسعر 1500 درهم للتذكرة اليومية لكل منتزه، والتي ستمنح مستخدميها باقة متنوعة من الميزات، مثل الاستفادة من خدمة "الخط السريع"، وخدمة الدليل الخاص خلال الجولات، وخصومات على المأكولات والمشروبات والسلع المختلفة. كما سوف يتمكن أصحاب التذاكر اليومية العادية من الإستفادة من خدمة "الخط السريع" في كل من المنتزهات الترفيهية، وتقليل فترة الانتظار على ألعاب الركوب من خلال شراء هذه الخدمة حيث ستعلن أسعارها قبيل الإفتتاح.