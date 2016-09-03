5 مليارات دولار قيمة تجارة السيارات وقطع الغيار في جافزا

تشارك المنطقة الحرة لجبل علي في معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت المزمع إقامته في الفترة 13-17 سبتمبر 2016 في مدينة فرانكفورت الألمانية، والذي يعد من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في صناعة السيارات وقطع الغيار والمعدات ومزودي الخدمات. وانطلاقا من الدور الحيوي لــ "جافزا" المنطقة الحرة الرائدة ومركز التجارة والخدمات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة وشبه القارة الهندية، ستسلط المنطقة الحرة لجبل علي في هذا الحدث الهام الضوء على سوق السيارات سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، إذ تستهدف "جافزا" استقطاب المزيد من الشركات الراغبة في تعزيز حضورها في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: سلطان أحمد بن سليم "تحرص جافزا على عرض الفرص والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة لجبل علي للمستثمرين والتجار من جميع دول العالم، وذلك من خلال المشاركة النشطة لــ "جافزا" في المعارض الإقليمية والعالمية، بهدف تقديم تجربة دبي الرائدة في تطوير المناطق الحرة، التي تقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، من خلال المزايا التي تقدم للمستثمرين في الدولة عموماً، وفي المناطق الحرة على وجه الخصوص، بمواكبة التقدم إلى مرحلة "الإمارات ما بعد النفط"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتويج مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر دعم جهود تحفيز الإبداع والابتكار، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة تحقيقا لأهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، والمضي قدماً في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد الناس، والتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في جميع المجالات".



‏ وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " يشهد قطاع السيارات في دول الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً وانتعاشاً عاما بعد عام، مع استقطاب المزيد من الشركات العالمية في صناعة السيارات وقطع الغيار إلى المنطقة لمواكبة النمو وزيادة الطلب. ووفقاً لتقرير فروست آند سوليفان، من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الخفيفة في الشرق الأوسط إلى 4.4 مليون سيارة بحلول 2020 مقابل 3.2 مليون سيارة في 2015".



وأوضح سلطان أحمد بن سليم أن هذه التقارير تؤكد الفرص الهائلة المتوفرة للشركات العاملة في قطاع السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى تأسيس أعمالها في جافزا والاستفادة من فرص النمو المتاحة، حيث تعتبر المنطقة الحرة لجبل علي المركز الوحيد في العالم الذي يقع بين كيانين لوجستيين هما مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي الأكبر في الشرق الأوسط.



وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أن النمو الديناميكي لهذا القطاع يعكس الطفرة المتوقعة لصناعة السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة، فدول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي مقبلة على فرص نمو هائلة طويلة الأمد للشركات القائمة في جافزا حالياً والشركات متعددة الجنسيات الجديدة الراغبة في الاستفادة من سوق السيارات الأكثر جاذبية في العالم.



بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، ابراهيم محمد الجناحي، "يعدّ قطاع السيارات من أهم القطاعات في جافزا والتي تتبنى الابتكار والتميز أساساً للنمو والتطور، حيث وصل عدد شركات قطاع السيارات وقطع الغيار إلى حوالي 620 شركة بينها عدد من الأسماء العالمية المرموقة مثل هوندا، ونيسان، وفورد، وجنرال موتورز، ودايملر، وكرايسلر، وكتربيلر، وموبيس، وشايفلر إلى جانب عدد آخر. كما وصلت قيمة تجارة هذا القطاع في "جافزا" إلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2015".

جدير بالذكر أن تقارير عالمية تتوقع أن تصل عدد السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 44.5 مليون سيارة بحلول 2020، وهو ما يشير إلى الفرص المتوقع توفرها في مجال قطع الغيار والاكسسوارات. كما تشير التوقعات أن مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 17.2 مليار دولار في 2020 مقابل 12.98 مليار دولار في 2015.



ويشارك في جناح جافزا بالمعرض عدداً من أهم الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لعملياتها الاقليمية مثل، رولمان ورلد، وشركة غسان عبود، وهيلا ميدل إيست، وكوكورو لقطع الغيار، ومينرال سيركلز بيرنكز، وأتو بارتس إيست، وأي تي أس إنترناشونال، ومجموعة الشمالي، وأبكس أوف غلف.



ويضم وفد جافزا المشارك في المعرض كلاً من؛ طارق بن غليطة نائب رئيس مبيعات أوروبا، وسعود الخلوفي مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا ووسيم وهبه مدير علاقات العملاء لقطاع السيارات، وحمده العبار تنفيذي أول الاتصال والتسويق.



وتعدّ جافزا موطناً لأكثر من 7000 شركة عالمية بينها 100 شركة مدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية، تخدم هذه الشركات منطقة الشرق الأوسط بأسرها انطلاقاً من مكاتبها الاقليمية في جافزا.