اعلنت شركة "دبي القابضة" نقل "مول العالم" إلى موقع جديد على شارع الشيخ محمد بن زايد واكدت التزامها بتطوير المشروع.

وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ"دبي القابضة"أحمد بن بيات، أن الموقع الجديد سيكون مهيأ لاستقبال 180 مليون زائر سنويا على مساحة 8 مليون قدم مربع.

ويقع مشروع "مول العالم" بالقرب من آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة في العالم وعلى ملتقى طرق يخدم جميع إمارات الدولة.

ويعتبر مشروع "مول العالم" أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم .وسيكون المشروع عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع حيث يتصل بمول العالم الذي يضم 8 ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنويا.