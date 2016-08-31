تغييرات في الإدارة التنفيذية لشركة "طاقة"

عيّنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" محمد الأحبابي في منصب الرئيس التنفيذي للمالية بالإنابة اعتباراً من 1 سبتمبر 2016.

وسيحل الأحبابي، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية، محل جرانت جيلون، ويأتي ذلك في إطار خطة الإحلال الوظيفي التي تتبعها الشركة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة المواطنين في الوظائف القيادية، وقد زادت النسبة خلال العامين السابقين من 28% إلى 69%.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة طاقة سعيد حمد الظاهري، "إن الخبرة المالية الواسعة التي يمتلكها محمد ونجاحه السابق في القطاع العام في إمارة أبوظبي إضافةً إلى نجاحه الحالي من خلال مشاركته الفعّالة في طرح السندات الذي قامت به الشركة مؤخراً بقيمة مليار دولار وإدارة شؤونها المالية خلال العام الماضي، سيمكنه من قيادة الإدارة المالية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة ويساهم في تحقيق أهدافها المرجوة، كما أود أن أتقدّم بالشكر للسيد جرانت على مساهماته الناجحة وأتمنى له التوفيق في مساعيه في المستقبل".

بدأ الأحبابي مسيرته المهنية في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو)، وانضمّ إلى الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في سنة 2009 حيث شغل منصب الرئيس المالي، قبل أن ينضم إلى "طاقة" وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في يناير 2016.

ويحمل الأحبابي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا.