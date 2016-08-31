محمد بن راشد: هدفنا أن تكون الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية لمنطقة يقطنها نحو ملياري نسمة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد، مدينة آي إم جي الترفيهية في دبي.

وقال سموه في تغريدة نشرها المكتب الاعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": " هدفنا أن تكون الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لمنطقة يقطنها نحو ملياري نسمة".

وتابع سموه" القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية ومؤسساتنا الوطنية تنافس عالمياً".

واضاف سموه "التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الوطن والمواطن".