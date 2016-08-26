تجّار: تحسن طفيف في مبيعات المشغولات الذهبية مع تراجع الأسعار

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.5 و3.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك حسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

الذهب فوق أدنى مستوى في 4 أسابيع بانتظار إشارات حول الفائدة الأميركية



تماسك الذهب، أمس، فوق أدنى مستوى في أربعة أسابيع لامسه في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار قليلاً قبيل كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، قد تعطي إشارات بشأن السياسة الخاصة بأسعار الفائدة.



ومن المقرر أن تلقي يلين كلمتها خلال اجتماع رؤساء البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج اليوم.



وكانت تصريحات واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، تسببت في تزايد توقعات المستثمرين بأن تتبنى يلين نبرة أقل حذراً بشأن أسعار الفائدة.



ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأميركية زيادة كلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً وارتفاع الدولار في الوقت ذاته، ما يجعل شراء الذهب أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.



وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش أمس، صعد الذهب نحو 0.2% إلى 1325.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1323.2 دولاراً للأوقية أمس، مع ارتفاع الدولار.



ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في العقود الأميركية عند 1328.9 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3% إلى 18.56 دولاراً للأوقية، بعد تراجعها لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 18.46 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1076.70 دولاراً للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.6% إلى 685.75 دولاراً للأوقية، بعد انخفاضهما إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع أمس.



160.75 درهماً سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً.



2.5 درهم انخفاضاً في سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً.



جورج رضا



«النمو الطفيف للمبيعات يعكس تأثر الأسواق بغياب معظم المتعاملين خلال العطلات الصيفية».

وقال مسؤولو منافذ لبيع المشغولات الذهبية، لـ«الإمارات اليوم»، إن منافذ البيع تشهد حالياً تحسناً طفيفاً في الإقبال على مبيعات المشغولات والمجوهرات، خصوصاً ذات الأحجام الصغيرة، فيما تشهد مبيعات السبائك والعملات الذهبية ركوداً في الطلب، مشيرين في الوقت نفسه إلى الأسواق تشهد أيضاً عمليات بيع واستبدال للمشغولات المستعملة.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب، أمس، عيار 24 قيراطاً 160.75 درهماً، بانخفاض قدره 3.25 دراهم، مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما سجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 151 درهماً، بتراجع ثلاثة دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً، إلى 144 درهماً، بانخفاض ثلاثة دراهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 123.5 درهماً، بتراجع بلغ 2.5 درهم.

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات سيدتي»، جورج رضا، إن «الأسواق تشهد حالياً تحسناً بمعدلات توصف بالطفيفة مع تسجيل الذهب معدلات تراجع ملحوظة في أسعاره أخيراً»، لافتاً إلى أن «النمو الطفيف للمبيعات يعكس تأثر الأسواق بغياب معظم المتعاملين خلال العطلات الصيفية، أو تراجع الإقبال للمتعاملين الذي قدموا منذ فترة قصيرة من عطلاتهم، خصوصاً أن الحدود السعرية للذهب على الرغم من تراجعها لاتزال مرتفعة».

وأضاف رضا أن «مبيعات السبائك والعملات الذهبية تشهد حالياً ركوداً في الطلب عليها، مع كون الأسعار الراهنة للذهب غير مناسبة للمتعاملين في هذا القطاع».

من جهته، أشار مدير المبيعات في محل «مجوهرات أشوكا»، جيمون سيرياك، إلى أن «تراجع الأسعار التي سجلها الذهب أخيراً، أسهمت في كسر حالة البطء الحاد التي كانت تسيطر على الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، ودعمت تحسناً طفيفاً لمبيعات المشغولات والمجوهرات، خصوصاً ذات الأحجام الصغيرة منها»، متوقعاً أن «تستمر المبيعات في التحسن في حال تسجيل الأسعار تراجعات جديدة أو استقرارات حتى عيد الأضحى المقبل».

بدوره، ذكر مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، أن «الأسواق شهدت تحسناً طفيفاً في الإقبال على مبيعات المشغولات والمجوهرات مدعوماً بالانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، فيما استمرت حالة الركود في الطلب على السبائك والعملات»، مشيراً إلى أن «منافذ البيع تشهد حالياً بعض حالات الإقبال على بيع واستبدال المشغولات المستعملة للاستفادة من فروق أسعار الذهب التي لاتزال تعد مرتفعة، على الرغم من تسجيل انخفاضات سعرية خلال الفترة الماضية».