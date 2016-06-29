الفطيم تبدأ 3 حملات صيانة تشمل 3 طرز مختلفة من تويوتا ولكزس في الدولة

بدأت "الفطيم للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات لكزس في الدولة، ثلاث حملات صيانة متوازية مجانية تشمل 750 سيارة من ثلاثة طرز مختلفة من سيارات تويوتا ولكزس.

وأوضحت لـ"الإمارات اليوم" أن حملات الصيانة التى تتم في أعقاب الاتصالات مع تويوتا موتور كوربوريشن هي حملات مجانية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ولن يتحمل العملاء أية رسوم نتيجة لذلك.

وتفصيلا بدأت الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الدولة، حملة صيانة خاصة تستهدف 430 سيارة "تويوتا زيلاس" طرز الأعوام 2010، 2011، 2013 و2014، وكذلك 190 سيارة لكزس CT 200h طراز العام 2010 وحتى عام 2014 في الإمارات.

وقال مصدر رسمي مسؤول في الفطيم لـ"الإمارات اليوم" أن المركبات المشمولة بحملتي الصيانة مجهزة بأسطوانة بخار الوقود الموجودة في خزان الوقود وهناك احتمالية بنشوء تصدع في حافة قناة تدفق انبعاثات الغازات في الأسطوانة نظراً للشكل غير الملائم لحافة القناة في ذلك الموقع ومع مرور الوقت قد يتسع التصدع ويتسبب لاحقاً في تسرب الوقود عند امتلاء خزان الوقود.

وأوضح المصدر أن الشركة بدأت أيضا بشكل موازي حملة صيانة خاصة تستهدف 130 سيارة لكزس CT200h طرز العام 2010 وحتى العام 2012 في الإمارات.

ولفت إلى أن المركبات المشمولة بحملة الصيانة مجهزة بوسائد هواء ستارية تقع في قضبان السقف بالجانب الأيمن والأيسر و تم لحم هاتين الغرفتين معاً. وقد يوجد في بعض من المضخات النافخة تصدع صغير في منطقة اللحام قد يتسع مع مرور الوقت خصوصاً إذا تم ركن المركبة ولم يتم تشغيلها لفترة من الزمن مما قد يتسبب بانفصال النافخ. وقد تتعرض الوسادة الهوائية الستارية للنشر الجزئي وقد تندفع بعض أجزاء النافخ من قضبان السقف إلى داخل المركبة.

ولفت المصدر إلى أن الفطيم للسيارات ستبدأ الاتصال بالعملاء من أصحاب السيارات المشمولة بحملات الصيانة لإبلاغهم بالوضع القائم حالياً وتزويدهم بأحدث المعلومات المتعلقة بالخطوات المقبلة.

وأكد المصدر أن حملات الصيانة التي تتم في أعقاب الاتصالات مع تويوتا موتور كوربوريشن هي حملات مجانية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ولن يتحمل العملاء أية رسوم نتيجة لذلك.