استقرار صادرات النفط العراقي خلال أغسطس

قال مسؤولان من شركة «نفط الجنوب» الحكومية، أمس، إن متوسط صادرات النفط من موانئ جنوب العراق بلغ ثلاثة ملايين و205 آلاف برميل يومياً منذ بداية أغسطس الجاري، بما يتجاوز متوسط حجمها في يوليو الماضي. وبلغ متوسط حجم صادرات يوليو الماضي ثلاثة ملايين و202 ألف برميل يومياً. وذكر المسؤولان أن من المتوقع أن يتغير متوسط حجم الصادرات النفطية بنهاية الشهر الجاري.

وينتج الجنوب معظم النفط الخام في البلاد، وبلغ حجم الإنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي.

وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل نحو 500 ألف برميل يومياً بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في بغداد، من خلال خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتشرف بغداد على إنتاج الخام من الجنوب، ومن مناطق في كركوك بشمال البلاد.

إلى ذلك، وصل سعر سلة خامات «أوبك» إلى 45.28 دولاراً للبرميل، أمس، مقارنة بـ45.25 دولاراً، الأربعاء الماضي.

وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة، التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة الإنتاج الـ14 نوعاً، هي خام «مربان» الإماراتي، وخام «مزيج صحارى» الجزائري، و«الإيراني الثقيل»، و«البصرة الخفيف» العراقي، و«خام التصدير» الكويتي، و«خام السدر» الليبي. كما تضم خام «بوني» الخفيف النيجيري، و«الخام البحري» القطري، و«الخام العربي الخفيف» السعودي، والخام الفنزويلي «ميراي».