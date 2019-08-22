"ريكسوس باب البحر" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم



احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، أعلن فندق ريكسوس باب البحر للاستمتاع عن عرض جديد لتجربة استجمام مميزة في منتجع "أنجانا سبا" الصحي الفاخر.

وستحصل كافة السيدات الإماراتيات على خصم نسبته 50% على كافة جلسات العناية المتوفرة لدى "أنجانا سبا"، ليتمكنوا من الاحتفال بهذه المناسبة المميزة بطريقة مترفة في هذا الملاذ الفاخر، حيث يمكنهن الاستمتاع بالحمام التركي التقليدي، وجلسات تقشير بشرة الجسم، والتدليك الحراري ضمن أجواء مميزة تعكس الثقافة والتراث التركي الأصيل. وتختتم جلسات العناية بتحلية شهية من البقلاوة التركية التقليدية الشهية.

كما تحصل السيدات على مزيد من مزايا العناية والدلال والتي تتضمن، جلسات الثيرموثيرابي، وجلسات التدليك الشرقي، ولفائف التخلص من السموم لكامل الجسم، وجلسات العناية ببشرة الوجه، وجلسات التدليك الشرنقية للأمهات الحوامل. ويتوفر هذا العرض بشكل حصري للسيدات الإماراتيات، وذلك بتاريخ 28 أغسطس الجاري.