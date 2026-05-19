"بورشه" تكشف عن سيارة "توربو أس – إصدار السدو 911" بنسخ محدودة

تحتفل بورشه بالذكرى السنوية السبعين على بدء أعمالها في الشرق الأوسط بطرح نسخ محدودة من Turbo S Sadu Edition.

ويعتمد هذا الطراز على الجيل الأحدث من سيارة 911 Turbo S (الجيل 992.II) وسيتم طرحها حصرياً في الكويت بعدد محدود يبلغ 20 سيارة فقط.

يُذكر أن سيارة بورشه 356 كابريوليه هي أول سيارة رياضية من طراز بورشه يتم استيرادها إلى الشرق الأوسط، حيث استوردها مراد بهبهاني إلى الكويت في عام 1956.

وبعد سبعين عاماً على طرح أول سيارة رياضية من طراز بورشه في السوق الكويتي، ما زالت شركة بهبهاني للسيارات المستورد الرسمي لسيارات بورشه في الكويت.

وتمتاز سيارات النسخة المحدودة بنقوش السدو على الهيكل الخارجي والمقصورة والتي تحتفي بتراث المنطقة، بينما تضفي اللمسات المميزة التي نفذها قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب في زوفنهاوزن والمجاور لخط إنتاج طراز 911، طابعاً فريداً على السيارات العشرين.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: "تجمع سيارة Turbo S Sadu Edition بين الأداء الفائق ودقة التصنيع الاستثنائية".

وأضاف: "استغرق المشروع الرائد أعواماً من العمل الجاد الذي أثمر عن منتج مميز يحتفي بإرث عائلة بهبهاني العريق في عالم بورشه والذي يمتد على مدار سبعين عاماً".

احتفاءً بمنسوجات السدو العريقة في الكويت

السدو هو أحد أنواع النسيج التي تتم حياكتها من الصوف بنماذج أفقية تكون غالباً بألوان داكنة ومميزة، حيث يتمتع هذا الفن بتاريخ عريق في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية بما في ذلك الكويت.

ويعتبر السدو من الفنون التقليدية العريقة وواحداً من أبرز الحِرف اليدوية وأكثرها استمرارية في الكويت، وغالباً ما يأتي بتصاميم مميزة تحمل دلالات رمزية وقيمة فنية كبيرة.

ونظراً لأهميته الثقافية، أُدرجت منسوجات السدو على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2020، ما يؤكد مكانة هذا الفن كرمز راسخ للثقافة الكويتية والذي ما زال يستلهم منه المصممون حتى اليوم.

نسخة مخصصة للكويت

استلهمت بورشه هذا الفن التقليدي العريق في تصميم سيارة Turbo S Sadu Edition. وقال علي بهبهاني، رئيس شركة بهبهاني للسيارات: "تعكس سيارة Turbo S Sadu Edition التقاليد الكويتية العريقة وإمكانات التخصيص الرائدة التي يوفرها قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب".

مزايا المقصورة وتفاصيل التصميم

جُهزت مقصورة سيارة Turbo S Sadu Edition بالجلد ثنائي اللون بالأسود والأحمر "بوردو" مع لمسات باللون الفضي الفاتح. وتضفي الدرزات اليدوية المتقاطعة باللونين الفضي (الخطوط العمودية) والأحمر "بوردو" (الخطوط الأفقية) على الأجزاء العلوية من لوحة القيادة والأبواب وصندوق الأمتعة الخلفي والمقاعد والكونسول المركزي لمسة فريدة على المقصورة.

كما تمتاز المقصورة بمقاعد بلاس الرياضية بقماش مبتكر بنقوش السدو بألوان الأحمر "بوردو" والأحمر "غاردس" والفضي GT والأسود. كما تم تزيين ألواح الأبواب بالقماش بتصميم السدو، بينما تأتي مساند الرأس مزينة بنقش "70 عاماً" بالأحرف العربية احتفاء بالذكرى السنوية السبعين.

وتأتي عجلة القيادة الرياضية GT مكسوة بالجلد الأسود الناعم باللون الأسود مع علامة باللون الأحمر "بوردو" على الجزء العلوي منها ودرزات باللون الفضي GT وشعار بورشه الملون. أما غطاء صندوق التخزين في الكونسول المركزي فيأتي مزيناً بشعار Exclusive Manufaktur البارز والمكسو بالجلد باللون الأحمر "بوردو" مع درزات يدوية متقاطعة باللون الفضي GT.

وتعزز مفاتيح السيارة وعلبة المفاتيح ومحفظة دليل المالك مزايا المقصورة، حيث تم تصميمها بشكل مخصص بميزات حصرية لطراز Sadu Edition.

وتمتاز واقيات عتبات الأبواب المصنوعة من الألمنيوم المصقول بتصميم على شكل مربعات يبلغ عددها 20 مربعاً مضاءً باللون الأبيض، فيما تأتي إضاءة المربع السابع باللون الأحمر احتفالاً بالذكرى السنوية السبعين على طرح سيارات بورشه في الكويت، وكذلك تماشياً مع عدد السيارات العشرين التي صُنعت خصيصاً لهذه المناسبة. أما أحزمة الأمان فتأتي باللون الرمادي الفضي لتضفي تبايناً مميزاً مع اللون الأحمر الذي يميز أغلب تجهيزات المقصورة.

وتم تجهيز السيارة بنظام Burmester® High-End الصوتي المحيطي الفاخر، إضافة إلى عدّاد السرعة "سبورت كرونو" مع عدّاد دورات المحرك الرقمي باللون الأسود.

الهيكل الخارجي بتصميم مخصص وتفاصيل مميزة

تضفي مجموعة بورشه للتصميم الرياضي باللون الأسود شديد اللمعان طابعاً رياضياً أنيقاً على الهيكل الخارجي باللون الأبيض "كريم" (51A). وتأتي عجلات Sport Classic قياس 20 و21 بوصة مطلية خصيصاً باللون الأبيض "كريم" والأسود شديد اللمعان بشعار بورشه الملون بدلاً من الشعار بلون "توربونايت"، مثلما هو الحال على غطاء المحرك.

وتأتي السيارة مزينة بشعار "Turbo S Sadu Edition" باللون الذهبي على العمودين الوسطيين (B)، فيما تأتي الأجزاء السفلية من الأبواب والجانب السفلي الخلفي بتصميم السدو بألوان الأحمر "بوردو" والأحمر "غاردس" والفضي GT والأسود.

كما تشمل مزايا الهيكل الخارجي غطاء خزان الوقود بتصميم حصري وأنابيب العادم الرياضية المصنوعة من التيتانيوم وفتحة السقف الزجاجية القابلة للانزلاق والإمالة كهربائياً. كما تمتاز السيارة بنظام رفع المحور الأمامي ومكابح بورشه المركّبة المصنوعة من السيراميك مع ملاقط المكابح باللون الأسود شديد اللمعان.

مزايا تخصيص معززة من برنامج Sonderwunsch

يمكن لمالكي سيارات بورشه ممن يرغبون بالمزيد من الميزات المخصصة، اختيار البطانة القماشية بتصميم السدو لصندوق الأمتعة الأمامي و/أو صندوق القفازات لإضفاء لمسة شخصية فريدة.

