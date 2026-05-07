سعرها يتجاوز 1,3 مليون دولار.. كريستيانو رونالدو يقتني نسخة نادرة من "جي كلاس CR7"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاف سيارة فاخرة ونادرة جديدة إلى مجموعته الشهيرة، بعدما اقتنى نسخة معدلة من سيارة Mercedes-AMG G63 Cabriolet المعروفة إعلاميًا باسم "جي كلاس CR7".

وذكرت مجلة "Autoblog" أن السيارة تُعد واحدة من أندر نسخ "جي كلاس" في العالم، حيث جرى تصنيع 20 نسخة فقط منها بواسطة شركة "Refined Marques" المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة.

وبحسب التقرير، جاءت السيارة بتصميم مستوحى من ألوان نادي النصر السعودي باللونين الأصفر والأزرق، مع لمسات خاصة تحمل شعار “CR7”، في إشارة إلى العلامة التجارية الخاصة برونالدو، بينما تُقدّر قيمتها بحوالي 1.32 مليون دولار.

وأشارت التقارير إلى أن السيارة الجديدة تتميز بسقف مكشوف وتصميم رياضي فاخر، إلى جانب أبواب خلفية تفتح بطريقة عكسية وتقنيات متطورة تجمع بين الأداء العالي والفخامة، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزًا على مستوى العالم.

ويواصل رونالدو، المعروف بشغفه الكبير بالسيارات النادرة، تعزيز مجموعته التي تضم سيارات من علامات عالمية بارزة مثل Bugatti وFerrari وLamborghini، في وقت يواصل فيه تألقه مع نادي النصر السعودي داخل الملاعب وخارجها.