لا يزال العالم يعيش تغيرات مستمرة في أسعار البترول الأمر الذي أدى إلى زيادة الإقبال على استخدام السيارات الكهربائية وسرعان انتشارها في الفترة الأخيرة، فأصبحت الشركات تتنافس على تصنيع السيارات الكهربائية وتوفير أهم المزايا التي تجذب المستهلكين لشرائها مثل، عدم إصدار أي انبعاثات من أنبوب العادم للحفاظ على جودة الهواء وصفاء الجو الخارجي، بالإضافة طبعاً إلى انخفاض تكاليف التشغيل والتصليح وغيرها الكثير.

ففي الوقت الي اجتاحت فيه السيارات الكهربائية سوق السيارات العالمي هناك مؤشرات يتم تداولها بأن 25% من محطات الوقود ستختفي في عام 2035 حسب ماذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

كما تشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن 57% من مبيعات السيارات بحلول 2040 ستكون من فئة السيارات الكهربائية، وهي النسبة التي تخطتها النرويج بالفعل في الوقت الحالي وذلك بعد رفعها نسبة الضرائب الكبيرة على السيارات التي تعمل بالوقود.

هذه التداولات جعلت الكثير من معارض السيارات تزيد من توفير السيارات الكهربائية تماشياً مع ما يحدث حالياً. بدورها، قامت شركة نيو أوتو للسيارات بتوسيع عمليات شراء أنواع مختلفة منها مثل الفولكس واجن ID4 Crozz ID6 Crozz ، لكزس وميتسوبيشي.

وبهذه المناسبة، قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات:"خلال النصف الأول من العام الجاري شهدنا ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ مقارنةً مع عام 2021، ولهذا السبب قمنا بتوسيع خطتنا في بيع السيارات الكهربائية بأنواعها المختلفة لتلبية رغبات السوق الإماراتي الذي حقق نسبة عالية من مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى الوطن العربي وذلك للحفاظ على البيئة والتقليل من انبعاثات الغازات السامة التي تُخرب جودة ونقاء المناخ الجوي".

وأضاف: "توفر حكومة الإمارات تسهيلات مختلفة ومزايا عديدة لمستهلكي السيارات الكهربائية مثل إعفائهم من الضرائب، ومن بوابات عبور سالك بالإضافة إلى أماكن لا حصر لها في مناطق مختلفة من الدولة لشحن البطارية".

مما هو جدير بالذكر أنه ارتفع عدد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات ووصل إلى أكثر من 5100 مركبة في مناطق متفرقة من الدولة.