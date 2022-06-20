أشهر 4 سيارات صينية تحاكي طرزاً عالمية في شكلها

المصدر: جوني جبور - دبي

أضحت الطرز الصينية ظاهرة عالمية واسعة الانتشار في مدى محاكاتها كبريات علامات السيارات في العالم، خصوصاً في ما يتعلق منها بالسيارات المخصصة حصراً للأسواق الصينية، من ضمنها أربعة طرز تحاكي أشهر السيارات العالمية، أبرزها «رولز رويس» و«BMW» ولامبورغيني وبورشه.

وأكد خبراء في عالم السيارات، أن لجوء شركات صينية عملاقة إلى إنتاج طرز تماثل في العديد من الأحيان الشكل والمضمون لطرزٍ عالمية، يعود لاستفادة هذه الشركات من الخبرات المكتسبة، سواء من عقد شراكات مع نظيراتها العالمية والسماح لها بافتتاح معامل في الصين والتنعم بأجور وتكاليف رخيصة على صعيد الأيدي العاملة، أو من بوابة الاستثمار المباشر لحصص سوقية وأسهم في شركات عالمية تعاني عقبات ضخمة، بالصورة ذاتها للعلاقة التي ربطت في 2010 استحواذ مجموعة «جيجيانغ جيللي» القابضة وأكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين على «فولفو» السويدية، في صفقة مثلت مؤشراً إلى دخولٍ قوي للصين في سوق صناعات السيارات، والتوسع والانتشار للطرز عالمياً.

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية عالمية مختصة في عالم السيارات أبرزها «موتو1» البريطاني، و«بولد رايد» الأميركي، أبرز أربعة طرز صينية تحاكي في خطوطها التصميمية أشهر طرز السيارات في العالم:

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