المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

خلال فصل الشتاء يتكثف الضباب أو بخار الماء سريعاً على النوافذ مما يعيق الرؤية أمام السائقين، وفي بعض الدول مثل بريطانيا يتم فرض غرامة تقدر بنحو 1000 جنيه إسترليني إذا قام قائد السيارة بالسير والنوافذ عليها بخار ماء.

يمكن أن تصبح نوافذ السيارة ضبابية عندما يتلامس الهواء الرطب مع الزجاج البارد، ويمكن أن يؤدي دفء الجسم إلى زيادة درجة الحرارة داخل سيارتك بسرعة وزيادة كمية الرطوبة في الهواء، مما يساهم في تكثيف الضباب على الزجاج الأمامي والنوافذ الأخرى، ووفقاً لما ذكرته "إكسبريس" نرصد فيما يلي أسهل 3 طرق لإزالة الضباب من زجاج السيارة.

1. استخدم الحرارة التدريجية

التحكم في درجة حرارة سيارتك هو أهم خطوة لإذابة الجليد والصقيع وبخار الماء، وفي حالة كان الجو بارداً وستقوم باستخدام التدفئة داخل سيارتك يجب عليك اتباع نهج تدريجي، ابدأ بإعداد حرارة أكثر برودة ثم قم بزيادة القرص برفق بينما يجف الهواء.

أيضاً عليك استخدم أدوات التحكم في سيارتك لتوجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي، وانتظر لمدة خمس دقائق تقريباً قبل الانطلاق بالسيارة لترى فرقاً حقيقياً. مع ارتفاع درجة الحرارة، سوف يجف الزجاج أثناء التسخين، هذا سيمنع بخار الماء من التكثف على السطح مرة أخرى.

2. اجمع بين تكييف الهواء والحرارة

إذا كانت سيارتك مزودة بمكيف هواء، فمن الأفضل استخدامه مع السخان الداخلي لتسريع عملية إزالة الرطوبة، فبينما تجفف الحرارة سطح الزجاج، يمكن للهواء البارد أن يتسبب بسرعة في تبريد درجة حرارة الزجاج مرة أخرى مما يؤدي إلى مزيد من التكثيف.

حافظ على تشغيل التكييف أثناء تسخين السيارة من أجل تحقيق التوازن بين مستويات الدفء والرطوبة في الهواء.

3. افتح النافذة قليلاً

سيؤدي ترك نافذتك مفتوحة بضع بوصات إلى موازنة الدفء الموجود بسيارتك مع الهواء البارد بالخارج مما سيمنع الرطوبة الزائدة من التجمع في السيارة.