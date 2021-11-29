تويوتا فينزا 2021.. سيارة أنيقة وموفرة في الوقود (صور)

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

أطلقت شركة سيارات تويوتا على المستوى العالمي، طراز Venza "تويوتا فينزا" الجديد كلياً، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "كروس أوفر" متوسطة الحجم تقدم مستوى جديد من التطور لهذا القطاع بتصميم رياضي أنيق وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.

ووفقاً لموقع motorillustrated فإن السيارة بها سقف زجاجي بانورامي ثابت بتقنية تسمى Star Gaze لم تكن تتواجد في طرازات سيارات تويوتا السابقة. ويسمح للسائقين بالتبديل من الوضع الشفاف إلى وضع الإظلام في غضون ثانية واحدة، وعندما يكون الزجاج في وضع الصقيع فإن Star Gaze يضيء المقصورة الداخلية مع تقليل ضوء الشمس المباشر في نفس الوقت، مما يمنح المقصورة إحساساً أكثر جاذبية.

وتتميز السيارة بمحرك هجين 2.5 لتر لتحقيق أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلو متر. وتتشابه السيارة في نواحي عديد مع سيارة تويوتا راف 4، إلا أن مجموعة نقل الحركة الجديدة من الليثيوم أيون هي التي تميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفي كندا تم تجهيز تويوتا فينزا 2021 بنظام الدفع الرباعي الإلكتروني عند الطلب من تويوتا، وهو مثالي لفصول الشتاء في الدول الأوروبية.