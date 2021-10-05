تسليم 100 سيارة صني الى شركة تأجير تعمل في دبي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قالت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، أنها توصلت إلى علاقة شراكة مع "مس ليجند وورلد لتأجير السيارات" التي تعمل في دبي، بهدف توسيع أسطولها وقامت بتسليمها 100 سيارة نيسان صني.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات صلاح يموت: "نهدف دائماً إلى خدمة مجموعة متنوعة من العملاء والشركات، وذلك من خلال التوصل

إلى الشراكات، وطرح العروض التي تلبي جميع احتياجاتهم. ومع تزايد سمعة دبي وجاذبيتها كمركز اقتصادي مهم، إلى جانب انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، فقد أدى التدفق الكبير للشركات والسياح إلى زيادة الطلب على تأجير السيارات. ويسعدنا الترحيب بعملائنا الجدد وانضمامهم إلى عائلة نيسان من العربية للسيارات، كما نتطلع إلى تعزيز وتمكين هذه العلاقة خلال السنوات القادمة".

وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم نيسان كافة الحلول التي تشمل خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، والتحديثات على أحدث المنتجات والخدمات. وستوفر إمكانية استبدال السيارات بأحدث الطرازات من نيسان.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة ليجند العالمية للاستثمار ستيف وانغ: "نشعر بالحماسة الفائقة لشراكتنا مع العربية للسيارات، ليكون ذلك أول مشروع لنا من هذا النوع. وتعد نيسان واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات العالمي، كما تحظى العربية للسيارات بتقدير واسع في المنطقة. ونتطلع إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد من الازدهار والتقدم معها".