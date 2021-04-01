بالصور: نيسان تكشف أخيراً عن سعر ومواصفات "باترول نيسمو 2021"

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت "نيسان" أخيراً عن مواصفات طراز العام 2021 من سيارتها "باترول نيسمو"، وذلك للمرة الأولى عالمياً، في فعالية افتراضية خاصة بدول المنطقة، تم خلالها تسليط الضوء على النسخة الأحدث في إصدارات "نيسان" على صعيد السيارات المعززة بالعلامة الرياضية، والتي يبدأ بيعها في إنحاء الشرق الأوسط اعتباراً من الشهر الجاري، بسعرٍ يبدأ من 385 ألف درهم.

وتجمع النسخة الجديدة من "نيسان باترول نيسمو"، بين التصميم الخارجي الجريء المستوحى من حلبات السباق عبر تاريخ نيسان العريق في رياضة السيارات، واللمسات الداخلية الفاخرة، المقرونة بالأداء المعهود عن "نيسان"، وإنما مع تعزيز قدرات التحكم ورشاقة السيارة، بجانب محرك يحمل لمسات فريق "تاكومي" بات ينتج قوة 428 حصاناً، و560 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وجاء التصميم الخارجي، بجملة من التعديلات الجديدة، هدفت إلى تعزيز مزايا الديناميكية الهوائية، المدعومة بنظام تعليق يحقق قدرات تحكم محسنة، ويوفر مزيداً من عناصر الراحة أثناء القيادة، بالإضافة إلى ميزات التنقل الذكي المعهودة في طرز "نيسان".

كما عكس التصميم الخارجي لـ "باترول نيسمو 2021" الطابع الرياضي والحضور اللافت، مع واجهة أمامية جديدة تبرز شبك "V-Motion" الشهير بـ "نيسان"، بجانب مصد خلفي بتصميم متناسق يسمح بإبراز عرض السيارة، ومصابيح ضباب خلفية بتقنية "LED" المستوحاة من عالم سباقات "الفورمولا E"، وخط "نيسمو" الأحمر المحيط بكامل جنبات السيارة والمحدد لخطوطها التصميمية.

وضمت جملة التحديثات الأخرى، إضافة فتحات جانبية إلى المصد الأمامي، تعزز من عوامل الديناميكية الهوائية، بجانب مساهمتها في التخفيض التراكمي لوزن العجلات البالغ 4.5 كيلوغرام، كما قدمت "نيسمو" للطراز الجديد نظام تعليق مرتبط بمخمدات "ممتصات" صدمات نوع "بيلستين" توفر تحكمًاً أكبر وقدرات رياضية أعلى.

وتضم المقصورة الداخلية مقاعد أمامية فسيحة ومكسوة بجلد "ألكانترا" الفاخر، مع تطريزات مميزة تعكس عاملي الجودة والفخامة، كما استوحيت عجلة القيادة المكسوة بدورها بجلد "إلكانترا" الأسود، من سيارات السباق، مع حصولها في الوقت ذاته على تطعيمات من ألياف الكربون الحمراء، لتتكامل الصورة مع نقش "شعار نيسمو" على مساند الرأس.

كما زوّدت " باترول نيسمو 2021" بالجيل الأحدث من "تقنيات التنقل الذكي من نيسان"، بما فيها نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام التحذير قبل الاصطدام الأمامي، ومرأة رؤية خلفية ذكية، ومساعد ومساعد الضوء العالي.