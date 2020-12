الفطيم لكزس تطلق سيارة IS الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الفطيم لكزس، هذا الأسبوع، سيارة لكزس IS الجديدة كليّاً طراز 2021 في الإمارات العربية المتحدة خلال عرض حصري استضافته شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لعلامة لكزس في الدولة.

السيارة تتوفر بالسوق المحلية بثلاث نسخ هي: لكزس IS 300 بريميير (Premiere)، ولكزس IS 350 إف سبورت بريستيج (F Sport Prestige)، ولكزس IS 350 إف سبورت بلاتينيوم (F Sport Platinum).

وتحتفظ المركبة في إصدارها الأحدث بطابعها وتصميمها الأساسي كمركبة سيدان رياضية ذات محرك أمامي ودفع خلفي، وترتقي بمجموعة واسعة من التحسينات في معايير الجودة، والتي ساهمت في بناء قاعدة حصرية مع العملاء في الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ إطلاق الجيل الأول منها عام 1999، اشتهرت مركبة لكزس IS بتميّزها في تحقيق التوازن المثالي بين أناقة التصميم والأداء الرياضي تلبيةً لتطلعات العملاء، إذ بلغت مبيعاتها أكثر من مليون مركبة على مدى عقدين من الزمن. ومع الكشف عن طراز العام 2021، يبدو جلياً أن الحرفية الدقيقة والاختبارات المكثفة قد أثمرت عن تطوير أفضل طراز من مركبة لكزس IS حتى الآن.

رشاقة محسّنة

كانت أحد الأهداف الأولى لمهندسي مركبة لكزس IS عند تطويرها تعزيز صلابة هيكلها، والذي يساهم في تقليل الضوضاء والاهتزاز غير المرغوبَيْن، ويُحسِّن من راحة القيادة، ويحقق كذلك أداء قيادة ديناميكي من خلال الاستجابة المعززة لعجلة القيادة. واستكمالاً لذلك، تم إجراء المزيد من التحسينات على نظام التعليق. هذا، ويتميز طراز لكزس IS الجديدة بنوابض لولبية أخف وزناً بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالطراز السابق، بالإضافة إلى أذرع جديدة على شكل حرف A مصنوعة من الألمنيوم المعزز تساعد في خفض الوزن بنسبة 18 بالمئة. وتم كذلك تحسين عامود التوازن في نظام التعليق باستخدام مادة جديدة ساهمت في خفض الوزن بنسبة 17 بالمئة.

تصميم جديد

ويدل التصميم الخارجي الرياضي الجريء لمركبة لكزس IS الجديدة على التغييرات الذكية والعميقة التي تم إجراؤها، إذ إن الطراز الجديد يتميز بمركز جاذبية منخفض وأبعاد أعرض ومصدات توحي بالقوة، لتُعبِّر جميعها عن الأداء العالي للمركبة. كما أن الخطوط المنحوتة الأنيقة تتكامل مع الانحناءات الحادة المنحوتة على الجانبين والخطوط الجانبية البارزة.

ويتميز الشبك المغزلي الأمامي المُصمَّم حديثاً لمركبة لكزس IS الجديدة بنمط متداخل يعطي إحساساً بالحضور، في حين تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية وكشافات الإنارة النهارية التي تأتي على شكل حرف L لتعزيز تصميم غطاء المحرك المنخفض. ويتم إبراز المظهر الجانبي من خلال الخطوط الجانبية الجديدة التي تتميز بخطٍّ منحنٍ بارز يبدأ من أسفل جانب المركبة ويستمر حتى يصل إلى أعلى العجلات الخلفية. أما في الجزء الخلفي من المركبة، فتندمج رفارف أقواس الإطارات الخلفية مع الجزء الخلفي الممتد والمنخفض، مما يخلق مظهراً رياضياً ويبرز المصابيح الخلفية المتصلة بكامل عرض المركبة والمصممة على شكل حرف L.

مقصورة داخلية بأفكار جديدة

وتأكيداً على الشخصية المميزة لمركبة لكزس IS الجديدة ، فهي تمتاز بمقصورة داخلية أنيقة تدعو السائق والركاب إلى الاستمتاع بمجموعة من المزايا المتطورة التي توفر تجربة فريدة. وتشمل هذه المزايا شاشة الوسائط المتعددة الجديدة قياس 10.3 بوصة تعمل باللمس، وتتوافق مع نظام "أبل كاربلاي" Apple CarPlay® و"أندرويد أوتو" Android Auto™، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID قياس 4.2 بوصة وسط لوحة العدادات، بالإضافة إلى نظام التحكم بأجواء المقصورة ثنائي المناطق مع أزرار تحكم باللمس. وتشتمل المركبة كذلك على نظام الدخول الذكي مع تقنية تشغيل المركبة بضغطة زر، ونظام صوتي من "مارك ليفينسون" المكون من 17 مكبر صوت، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للتعديل كهربائياً بثمانية أوضاع، فضلاً عن مساحة واسعة للأمتعة بفضل المقاعد الخلفية القابلة للطي التي ينفصل فيها مسند الظهر إلى قسمين بنسبة 60:40.

أداء فائق

ويكتمل التصميم الخارجي الجذاب لمركبة لكزس IS الجديدة بمزايا القيادة المتوازنة والمعززة، إذ تتوفر المركبة بخيارين من المحركات؛ الأول رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر محدث ومزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي ويُولِّد طاقة قصوى تبلغ 241 حصاناً وعزم دوران 350 نيوتن–متر. أما الحرّك الثاني المتطور فيأتي سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر يُولِّد طاقة قصوى تبلغ 311 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن–متر. ويقترن المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي رياضي مباشر بثمان سرعات يوفر قدرة فائقة على القيادة، إلى جانب كفاءة عالية في استهلاك الوقود وهدوء حتى عند السرعات العالية.

تكنولوجيا متفوقة على صعيد الأمان والسلامة

وكما هو الحال في جميع مركبات لكزس، تُعَد السلامة أولوية قصوى في مركبة لكزس IS الجديدة. فيُمكِن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال "نظام لكزس للسلامة بلاس+"، وهي باقة من تقنيات السلامة المتقدمة تشمل كلاً من نظام الأمان قبل التصادم PCS، والذي يحتوي على نظام مساعد للكبح الطارئ التلقائي AEB ونظام مساعد للتوجيه الطارئ ESA، وخاصية رصد المشاة في ضوء النهار DPD، ونظام تثبيت السرعة الراداري DRCC على جميع السرعات، ونظام الحفاظ على المسار LDA، بالإضافة إلى نظام تتبع المسار LTA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHB.

كما تأتي مركبة لكزس IS الجديدة مزودة بمجموعة شاملة من خصائص السلامة لحماية الركاب، ومن ضمنها 8 وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم بثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المكابح المانع للانغلاق ABS مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً EBD، ونظام مساعد للكبح BA، ونظام مراقبة النقطة العمياء BSM، ونظام تنبيه مساعد لصف المركبة PKSA، فضلاً عن نظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام مساعد للانعطاف النشط ACA، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها الكثير من الأنظمة الأخرى.

أسلوب F الرياضي

ولأولئك الذين يسعون إلى تجربة أقصى درجات الاستجابة المشوقة، تتوفر IS الجديدة أيضاً بالطراز الرياضي F Sport، التابع لعلامة إف (F) التي صُمِّمت من أجل إضفاء المزيد من التشويق، فيما تجلى ذلك بوضوح بعد طرح مركبة LFA الأسطورية والتي تجسد قمة الأداء المُطلَق. ويتميز الطراز الرياضي إف سبورت (F Sport) من مركبة لكزس IS بمزايا حصرية طالت التصميم الخارجي والداخلي، بما في ذلك الشبك المغزلي الأمامي المميز، ومدخل هواء أسفل الشبك، وجناح خلفي، فضلاً عن عجلات ألومنيوم حصرية قياس 19 انش. كما يأتي هذا الطراز مجهزاً بعادم ومشتِّت هواء، بالإضافة إلى نظام التحكم بالصوت النشط المُطوَّر لتحسين أداء المحرك ذي الأسطوانات الست. أما المقصورة الداخلية، فتتميز بلوحة العدادات الملونة قياس 8 بوصات المُصنَّعة بتقنية الكريستال السائل LCD وتقنية الترانزيستور ذي الغشاء الرقيق TFT بحلقة عداد متحركة تتيح عرضاً مزدوجاً باستخدام عداد واحد. هذا ويتوفر الطراز الرياضي بثمانية ألوان خارجية مميزة تؤكد على الطابع الرياضي للمركبة، بما في ذلك ثلاثة ألوان حصرية، وهي درجات اللون الأحمر المشع المتباينة Radiant Red، أو درجات اللون الأزرق الحراري المتباينة Heat Blue، أو "الأبيض نوفا جي أف" White Nova GF، في حين تتوفر المقصورة الداخلية بخيارين من الألوان، هما الأبيض، والأحمر المتوهج Flare Red.

تجربة مخصصة

وتعزز مركبة لكزس IS الجديدة مظهرها الأنيق بمجموعة راقية من خيارات الألوان التي تتيح للعملاء المميزين تخصيص مركباتهم حسب أذواقهم، إذ يمكنهم الاختيار من بين سبعة ألوان خارجية مميزة، بما في ذلك لونَيْ "سونيك كروم" Sonic Chrome و"سونيك إيريديوم" Sonic Iridium اللذين أُطلقا حديثاً. وفي الوقت نفسه، يأتي التصميم الداخلي للمقصورة بثلاثة ألوان أنيقة، هي الـ "أوكر" Ocher و الأحمر الداكن والأسود العالمي، لتضفي إحساساً بالهدوء في أجواء مميزة. وتم كذلك طرح تصميمين جديدين للعجلات تم تطويرهما حديثاً بقياس 18 و19 أنش للتعبير بشكل أكبر عن شعور القيادة الذي تنتهجه علامة لكزس الفاخرة.