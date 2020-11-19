بالصور.. "تويوتا" والفنانة فاطمة الملا تحتفلان بالتراث الإماراتي بإصدار خاص من "لاند كروزر" 2021

المصدر: جوني جبور-دبي

احتفت "الفطيم تويونا"، ومصممة فن البوب الإماراتية ورائدة الإعمال فاطمة محمد عبيد الملا، بالفن والتراث الثقافي في دولة الإمارات، من خلال طرح إصدار خاص من طراز "لاندكروزر" 2021، يتمتع بتصميم خارجي وداخلي مستوحى من التراث الإماراتي.

وجاءت النسخة الحصرية، التي تم عرضها على هامش أسبوع دبي للتصميم، ثمرة للجهود المشتركة لكل من "الفطيم تويوتا" والفنانة فاطمة الملا، في سبيل الجهود المشتركة لتمكين المرأة الإماراتية، وتقديم أعمال ترسخ مشاعر الفخر بالهوية الوطنية، وذلك بالتزامن مع طرح "الفطيم تويوتا" للطراز الخاص بالعام 2021 من مركبتها الرائدة في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم "لاند كروزر"، في سيارة يحفل تاريخها بارتباط وثيق بالنسيج المجتمعي الإماراتي، لكونها من السيارات التي حظت على مدار عقود طويلة بثقة العائلة الإماراتية في تنقلاتها سواء داخل المدن أو الرحل الطويلة والمغامرات الصحراوية.

وعكس الإصدار الخاص من "لاند كروزر" أسلوب الملا الشخصي ونمط حياتها ورؤيتها لسيارة تم تصميمها لسيدة إماراتية قوية وملهمة، بعد أن حرصت الملا على تزين الإصدار الخاص بأشكال هندية فريدة وأنماط جريئة تنبض بأنماط الحياة الإماراتية المستلهمة من الثقافة والتراث العريقين.

وقالت الملا في تصريحات صحافية، عن الشراكة مع "الفطيم تويوتا"، إن: "سيارة "لاندكروزر" أكثر من مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مثيرة للإعجاب بالنسبة لي، فقد نشأت في منزل اعتاد فيه أفراد عائلتنا على قيادة هذه السيارة منذ عقود طويلة، وهو ما شجعني دون تردد إلى الشراكة التي جمعتي مع "الفطيم تويوتا" والتعاون معاً لابتكار تصميم خاص من طراز العام 2021، وتحويله إلى قطعة فنية تحاكي الصور النمطية الاجتماعية والثقافية الإماراتية".