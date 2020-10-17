«رام» تنافس في قطاع الشاحنات الرياضية الصغيرة مع طرازها «700»

المصدر: إعداد : جوني جبور

حددت شركة «رام» الشهر المقبل موعداً لافتتاح طلبات التسجيل أمام العملاء الراغبين في امتلاك طرازها الجديد «رام 700» المخصص للعام 2021، في خطوة تسمح للشركة التابعة لمجموعة «فيات كرايسلر» بتدشين حقبة جديدة، والمنافسة في قطاع حيوي ضمن فئة الشاحنات الرياضية الصغيرة الحجم.

وأوضحت الشركة الأميركية، أن «رام 700» ستتوافر ضمن فئتين: الأولى ذات مقصورة فردية تقتصر على مقعدي السائق والمرافق، والثانية تأتي لمصلحة الركاب على حساب الحمولة، مع مقصورة رباعية المقاعد والأبواب.

وحافظت الخطوط الخارجية للسيارة الجديدة على هوية طرز «رام» مع شبك أمامي واسع، ومصابيح كبيرة الحجم وممتدة نحو الواجهة الجانبية، بجانب خطوط مقدمة حصلت على لمسات رياضية تبرز في المصد وحيز مصابيح الضباب. وواصلت اللمسات الرياضية حضورها بقوة على صعيد الخطوط الجانبية، سواء عبر مبيت العجلات الواسع وذي البنية التصميمية المستوحاة من الطرز الأكبر حجماً في «رام»، أو على صعيد الخطوط الواسعة الممتدة على كامل الهيكل التي توفر مزيداً من عوامل الانسيابية الهوائية.

ووفرت «رام» خيارات عدة لمكونات المقصورة الداخلية، إذ يمكن للعملاء الباحثين عن مزيد من عناصر الفخامة الحصول على شاشة وسطية قياس سبع بوصات تدعم نظامي «أندرويد أوتو»، و«أبل كار بلاي» إلى جانب تجهيزات أخرى مثل كاميرا خلفية ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.