رينج روفر فيلار 2020 تكشف عن قوة وأناقة نسخة أوتوبيوجرافي SV

المصدر: فراس النعسان - دبي

تعتبر سيارة رينج روفر فيلار (إس في أوتوبيوجرافي دايناميك) النسخة الأقوى من هذه السيارة التي اعتنى الصانع الإنجليزي في تفاصيلها لتخرج متناغمة في التصميم والمحرك والتقنيات والأمان.

السيارة مزودة بمحرك بقوة 542 حصان من 8 اسطوانات سعة 5 ليترات مع سوبر تشارجر و680 نيوتنزمتر من عزم الدوران.

يتصل عزم السيارة مع جير زد اف من 8 سرعات، لتتسارع الفيلار ذات الدفع الرباعي للعجلات من 5 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية.

ومن خلال الاعتماد على التصميم الهيكلي الرياضي، أصبحت (رينج روفر فيلار إس في أوتوبيوجرافي دايناميك) الأكثر جاذبية بين مجموعة موديلات رينج المتوافرة في الأسواق الخليجية، حيث تبرز السيارة بقدراتها الأدائية الفائقة على كل الطرقات، وهي تتمتع بحجم متوسط، وتتميز بالخطوط التصميمية عن الطراز العادي.

من الخارج

فيلار الجديدة لعام 2020 جاءت بتصميم جاذب يوحي بالأناقة المطلقة التي وصل إليها الصانع البريطاني، حيث نلاحظ جمال الأضواء الليد الأمامية المميزة، والشبك الأمامي باللون الأسود، وغطاء المحرك المميز بالخطوط الحادة وبشعار رينج روفر في المنتصف، وشبك التهوية السفلي المميز مدمجاً مع فتح تهوية جانبية عريقة لإعطاء طابع رياضي مميز وغير مماثل لسيارة رنج روفر فيلار، كما وتتوفر رينج روفر فيلار الجديدة لعام 2020 بفتحة سقف بانورامية مميزة ممتدة على طول سقف فيلار 2020.

من الداخل

رنج روفر فيلار من الداخل، تميزت رنج روفر فيلار الأنيقة لعام 2020 بتصميم أكثر من رائع ومقصورة جذابة مميزة مليئة بالتكنلوجيا الحديثة والجلود الفخمة والتقليمات العريقة، حيث قامت شركة لاند روفر بإستخدام مواد عالية الجودة ونشرها في جميع أنحاء المقصورة، وتميزت مقصورة رنج روفر فيلار المميزة بالراحة والتصميم الفسيح الواسع المناسب للعائلة بتصميم رياضي فخم، كما وتتوفر مقصورة رينج روفر فيلار الجديدة لعام 2020 بثلاث شاشات، الشاشة الأولى شاشة العدادات أمام السائق، الشاشة الثانية شاشة الترفيه والمعلومات، والشاشة الثالثة للتحكم بنظام التكييف والعديد من الأجزاء الداخلية للسيارة، وتعمل شاشة الترفيه بنظام المعلومات المميز InControl Touch Pro Duo، ويعتبر هذا النظام قياسي في جميع إصدارات فيلار، وتتضمن مواصفات التكنلوجيا الجديدة المقدمة من شركة لاند روفر لسيارة فيلار المميزة، اتصال Bluetooth، راديو الأقمار الصناعية SiriusXM، وتكامل Apple CarPlay / Android Auto، والعديد من الميزات الأخرى المتوفرة في سيارة رنج روفر فيلار.

مواصفات الأمان ومساعدة السائق المتوفرة في سيارة رنج روفر فيلار تتوزع بين مكابح الطوارئ الآلية القياسية، وتحذير قياسي لمغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعدة الحفاظ على المسار، وكاميرا خلفية مع حساسات أمامية خلفية و جانبية، ونظام صوتي مميز، ومداخل الـ USB.

قوة المحرك

تتوفر رنج روفر فيلار الجديدة لعام 2020 بعدة محركات منها:

محرك سعة 2.0 لتر تيربو تشارج 4 إسطوانات يولد قوة 247 حصان و 365 نيوتن متر من عزم الدوران.

محرك سعة 3.0 لتر سوبر تشارج 6 إسطوانات V6 يولد قوة 340 حصان و 450 نيوتن متر من عزم الدوران.

المحرك الأقوى والأكبر سعة 5.0 لتر 8 إسطوانات سوبر تشارج يولد قوة 550 حصان و 680 نيوتن متر من عزم الدوران.