بالفيديو: لكزس تكشف عن مفهوم سيارة المستقبل عبر "LF-30"

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت منصات معرض طوكيو الدولي للسيارات المقام حالياً في اليابان، عرض شركة لكزس "Lexus" لسيارتها الاختبارية "LF-30" كاشفة بذلك عن مستقبل السيارات ذاتية القيادة.

وجاء التصميم الخارجي لأحدث سيارات "لكزس" الاختبارية، مع خطوط تواكب فلسفة مستقبل السيارات، وذلك مع خطوط هيكل جريئة وحادة للغاية، تخلت فيها الصانعة اليابانية عن مفهوم الشبك الأمامي المغزلي مع الاتكال على تصاميم تواكب مفهوم علوم الفضاء، لتسلط الضوء بذلك عن مفاهيم جديدة يمكن أن تشهدها السيارات القادمة من "لكزس" خصوصاً على صعيد الفئات الإنتاجية من المركبات الكهربائية.

وتميزت "Lexus LF-30" بحصولها على بابين ضخمين يفتحان للأعلى، كاشفين عن مقصورة تتسع لأربعة ركاب وتزخر بشاشات قادرة على فهم حركات الإنسان الإيمائية.

وتعتمد سيارة المستقبل "LF-30" على محركات كهربائية تنتج قوة 536 حصاناً، وتعمل هذه السيارة بنظام دفع كلي للعجلات، أو بنظام دفع خلفي، وذلك وفقاً لوضعيات وأنماط القيادة التي يضعها السائق ووفقاً لظروف القيادة.